SURSE Omul de afaceri al cărei companie ar fi transportat în Congo…

jurgen faff fly lili
sursa foto: Turnul Sfatului

SURSE Omul de afaceri al cărei companie ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra, audiat de polițiști / Fly Lili, implicată într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu calculat la 12 milioane de lei

Anchete15 Sep

Omul de afaceri al cărei companie a transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra este audiat de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, luni la prânz, conform surselor G4Media.

Jurgen Faff deține compania aeriană Fly Lili, vizată de un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu calculat la 12 milioane de lei.

Într-o reacție acordată reporterilor Context.ro, Jurgen Faff, cel care deține firma, susține că a garantat plata datoriilor la stat cu un avion, dar că ANAF se mișcă greu și documentele nu au fost încă perfectate.

Bazele de date publice arată că autoritățile române au pus deja sechestru pe o aeronavă a firmei, mai arată publicația citată.

Compania a transmis, de asemenea, după perchezițiile de săptămâna trecută:

  • ”Domnul Jürgen Faff nu a avut cunoştinţă prealabilă despre acţiunea organizată, aflându-se din ziua precedentă în afara României pentru întâlniri comerciale. A fost informat şi urmează să revină în ţară pentru a participa la discuţiile necesare. Administratorul FLYLILI, domnul Jürgen Faff, nu are nicio legătură sau relaţie cu beneficiarul contractului din Congo, relaţia fiind strict contractuală şi respectând termenii agreaţi. Este foarte important să menţionăm că FLYLILI nu are nicio relaţie cu Rusia”, au mai transmis reprezentanţii firmei. Vezi detalii aici. 

Jurgen Andreas Faff s-a născut la Mediaș, județul Sibiu. După 1989, aici și-a înființat zeci de firme, de la producția obiectelor din lemn, la cafenele. Context.ro a scris o serie de investigații despre activitatea omului de afaceri și businessul cu statul. Citește anchetele aici. 

