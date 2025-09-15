Liderul senatorilor USR, despre reforma administraţiei: Parcă suntem în ”Ice Age”, un elefant preistoric se preface că e veveriţă

Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, a declarat luni că PSD a fost la guvernare un an şi jumătate şi trebuia să fi luat de multă vreme măsura tăierii posturilor din administraţie, menţionând că este necesar să se ia deciziile corecte pentru că altfel, situaţia este ca în „Ice Age în care un elefant preistoric se preface că este veveriţă”, transmite Agerpres.

El s-a referit la „amânările şi tergiversările pe pachetul cu tăierea costurilor la nivelul administraţiei publice locale”.

„Ce va face echipa tehnică care a fost creată cu acest scop? (…) Se va întâlni cu Asociaţia Municipiilor din România, condusă de nimeni alta decât doamna primar Lia Olguţa Vasilescu – PSD, se va întâlni cu Asociaţia Comunelor din România, cu domnul Emil Drăghici ca preşedinte, care şi-a câştigat ultimul mandat cu sprijinul PSD, se va întâlni cu domnul prim-vicepreşedinte Moldovan Nicolae de la Asociaţia Oraşelor din România – PSD. Gândiţi-vă puţin că PSD este şi deoparte, şi de alta a discuţiilor pentru a găsi această soluţie de tăiere. Eu cred că timpul din clepsidră se scurge şi, repet, există un risc uriaş de a-şi pierde credibilitatea de a fi partener de guvernare care doreşte să traverseze România aceste momente dificile cu deciziile corecte”, a afirmat Pălărie.

El a spus că PSD trebuie să lămurească de ce se opune.

„PSD a fost la guvernare un an şi jumătate, orice formulă tehnică, tactică de a tăia posturi din organigramă, de a tăia funcţii, adică oamenii să plece acasă din organigramă ar fi trebuit să fie de foarte multă vreme finalizate şi terminată, tocmai că PSD are această istorie. Altminteri, parcă suntem în Ice Age, în care un elefant preistoric se preface că este veveriţă. Haideţi să luăm deciziile corecte”, a adăugat Pălărie.