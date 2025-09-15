G4Media.ro
SURSE Nepotul lui Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal, a fost reținut după…

politia romana
Sursa Foto: Facebook/ Pollitia Romana

SURSE Nepotul lui Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal, a fost reținut după ce a furat un bagaj în gara Arad și a amenințat un paznic

Anchete15 Sep • 186 vizualizări 0 comentarii

Poliția din Arad a reținut luni un bărbat care ce a furat un bagaj în gara din localitate și a amenințat un paznic care îl oprise. Bărbatul, Mihai-Alexandru Dincă, este nepotul lui Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal condamnat definitiv la 30 de închisoare pentru uciderea a două adolescente, au declarat surse judiciare pentru G4Media.

Paznicul din gara Arad a folosit spray lacrimogen pentru a-l opri pe bărbat.

Nepotul lui Dincă a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de furt și tulburarea ordinii și liniștii publice.

El a fost dus în arestul Poliției Arad.

