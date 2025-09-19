G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

SURSE Flavius Nedelcea, secretar de stat din Ministerul Economiei, a fost reținut…

DNA, Directia Nationala Anticoruptie
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

SURSE Flavius Nedelcea, secretar de stat din Ministerul Economiei, a fost reținut de DNA după ce ar fi intervenit pe lângă șeful intermediar al ANPC pentru a schimba un șef local / Nedelcea este apropiat de Ion Mocioalcă, baron PSD al cărui fin, șeful Spitalului de Urgență din Caransebeș, a fost reținut în aceeași zi

Anchete19 Sep • 1.610 vizualizări 1 comentariu

Flavius Nedelcea, secretar de stat din Ministerul Economiei, a fost reținut de DNA după ce ar fi intervenit pe lângă șeful intermediar al ANPC, Sebastian Ioan Hotca, pentru a schimba un șef local al Protecției Consumatorilor, conform surselor G4Media.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Flavius Nedelcea este secretar de stat în Ministerul Economiei din aprilie 2022. Anterior, între 2020 și 2022, a fost director comercial la SC Eden-Petroleum SRL, partener OMW Petrom. În perioada 2012 – 2020, Nedelcea a fost consilier județean în Caraș Severin, în mandatul 2000 – 2004 a fost consilier local la Reșița. A mai lucrat ca director de vânzări la Petrom.

Nedelcea este apropiat de baronul PSD Caransebeș, Ion Mocioalcă, al cărui fin, Singh Bhupinder, managerul Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș, a fost reținut în aceeași zi cu Nedelcea și este acuzat de DNA că a luat mită, iar la domiciliul bărbatului, procurorii au găsit 28.890 euro, 2.541 dolari, 340 lire, 500 franci, 96.200 de lei și 5.000 forinți. Vezi detalii aici. 

Ion Mocioalcă este baronul PSD care împreună cu mai mulți apropiați a ridicat unul dintre proiectele imobiliare Eden din Capitală, unde reporterii riseproject.ro au arătat că a cumpărat un imobil și șeful DNA, Marius Voineag, pe care jurnaliștii l-au acuzat că ar fi intervenit administrativ în dosarul lui Mocioalcă.

În urma anchetei, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a decis ”apărarea independenţei procurorilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție şi a reputaţiei profesionale” a lui Voineag și a procurorului de caz care a instrumentat speța lui Mocioalcă.

Vom reveni

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

EXCLUSIV Cum acționa ”caruselul” firmelor acuzate de DNA că au fraudat 18 milioane de euro din TVA: ”E așa de flagrantă treaba…” / Peste 23 de milioane de euro scoase de inculpați din firmele care revindeau mașini second-hand de lux aduse din UE

Anchete4 Sep • 9.047 vizualizări
1 comentariu

EXCLUSIV Cum susține DNA că luau șpagă primarul Mangaliei și șeful Poliției Locale: Bani pentru construcții ilegale și lipsa controalelor, autorizații condiționate de cumpărarea de terenuri de la soția primarului / Cristian Radu trimitea link-uri cu haine pe care le voia, coletele erau preluate de secretarele din primărie 

Anchete21 Aug 2025 • 7.645 vizualizări
0 comentarii

Cum au dispărut, în ultimii doi ani, datorii la stat de 113 milioane de euro ale Grup Servicii Petroliere, holdingul condus de magnatul Gabriel Comănescu? ANAF invocă secretul fiscal, compania petrolieră nu răspunde 

Anchete3 Aug 2025
14 comentarii

1 comentariu

  1. Nu-i de mirare că in ANPC este nepotocrație și amantocrație dacă infractorul Piedone a „rânduit” lucrurile pe acolo!

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.