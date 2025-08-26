SURSE Cele mai noi nume vehiculate pentru șefia SRI

Avocatul Gabriel Zbârcea este cel mai nou nume vehiculat ca posibilă nominalizare a președintelui Nicușor Dan pentru șefia Serviciului Român de Informații (SRI), au declarat pentru G4Media surse politice.

Notă: Legea de funcționare a SRI nu prevede instituția revocării șefului, în sensul că președintele face propunerea de numire, dar nu îl poate revoca. Spre deosebire de SIE, SRI este condus interimar în prezent de Răzvan Ionescu, angajat în munca operativă a serviciului de informații de peste două decenii. Poziția de șef al SRI este vacantă din iulie 2023, atunci când Eduard Hellvig a demisionat după 8 ani (2015-2023).

Alte nume vehiculate sunt Florin Vlădică, șeful Oficiului Informații Integrate la Cotroceni, și Mircea Abrudean, președintele Senatului, susținut de PNL, potrivit acelorași surse.

Florin Vlădică, numit de Bolojan șeful Oficiului Informații Integrate la Cotroceni, a lucrat în Africa pentru companiile lui Ovidiu Tender și a fost alături de Victor Ponta la ceremonia inaugurării lui Donald Trump. Vezi detalii aici.

El a fost și șef al Departamentului pentru Armamente cu rang de secretar de stat în Ministerul Apărării Naționale.

După ce Vlădică a fost schimbat din funcție de la MApN, compania americană Raytheon, producătorul sistemului de rachete Patriot, l-a angajat pe post de consultant pentru afacerile cu armament pe care urma să le încheie cu statul român, potrivit Antena 3.

El apare și ca vicepreședinte al organizației Romanian American Business Council. În prezentarea sa se arată că a trăit și lucrat în cinci țări din Africa de Vest și Europa și vorbește fluent patru limbi străine.

Vlădică apare și în conducerea companiei petroliere Port Energy, care are operațiuni în Senegal.

Mircea Abrudean, fost secretar general al Guvernului, este președintele Senatului susținut de PNL, iar în perioada 2019-2021 a fost prefect al județului Cluj. Vezi detalii aici.

Potrivit CV-ului public, în anul 2021, Mircea Abrudean a absolvit programul postuniversitar „Securitate și bună guvernare” la Colegiul Național de Apărare.

În 2019, Abrudean a fost șeful serviciului de relații publice al Primăriei Câmpia Turzii. Între 2017-2019 a deținut funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Tetarom SA – Parcul industrial din Cluj.

Anterior a mai lucrat la Transelectrica și SIAB Developement SRL, consilier de informare pe POSDRU la Ministerul Educației, referent, inspector de specialitate, expert la Consiliul Județean Cluj. În anul 2006, a fost delegat oficial al Consiliului Județean Cluj la Bruxelles.

Mircea Abrudean, în vârstă de 39 de ani, este licențiat în relații internaționale și studii europene la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj și are un Masterat în Managementul proiectelor la Școala Națională de Științe Politice și Administrative.

știre în curs de actualizare