Surprize mari în Champions League: Campioanele din Cipru și Kazahstan s-au calificat în faza grupelor
FC Pafos și Kairat Almaty sunt performerele de marți seara din Champions League, campioanele din Cipru, respectiv Kazahstan, reușind să se califice în faza grupelor din Liga Campionilor la fotbal.
FC Pafos, campioana Ciprului, a eliminat-o pe Steaua Roșie Belgrad după ce s-a impus cu 2-1 în Serbia, iar în manșa retur scorul a fost egal, 1-1.
La gazde, mijlocașul român Vlad Dragomir a fost integralist. Vorbim despre o calificare în premieră pentru Pafos în această fază a competiției.
O alta surpriză a serii a fost produsă de Kairat Amaty: campioana din Kazahstan a trecut de Celtic Glasgow.
Nu s-a marcat vreun gol în cele 210 minute de fotbal, iar la loviturile de departajare Kairat a avut câștig de cauză, scor 3-2.
Este o calificare în premieră pentru Kairat în faza grupelor din Champions League, fiind a doua echipă din Kazahstan (după FC Astana în sezonul 2015-2016) care reușește această performanță.
Într-o altă partidă a serii, Bodo/Glimt a pierdut în Austria, scor 1-2, cu Sturm Graz, dar s-a calificat fără probleme în faza grupelor din Champions League.
În manșat tur, scandinavii câștigaseră cu 5-0.
S-au disputat marți în Champions League
Kairat Almaty (Kazahstan) – Celtic Glasgow (Scoția) (în prima manșă 0-0) 0-0, după prelungiri; 3-2, la loviturile de departajare
FC Pafos (Cipru) – Steaua Roșie Belgrad (Serbia) (în prima manșă 2-1) 1-1
Sturm Graz (Austria) – Bodo/Glimt (Norvegia) (în prima manșă 0-5) 2-1
Vor avea loc miercuri
FC Bruges (Belgia) – Glasgow Rangers (Scoția) (în prima manșă 3-1)
Qarabag FK (Azerbaidjan) – Ferencvaros Budapesta (Ungaria) (în prima manșă 3-1)
FC Copenhaga (Danemarca) – FC Basel (Elveția) (în prima manșă 1-1)
Benfica Lisabona (Portugalia) – Fenerbahce Istanbul (Turcia) (în prima manșă 0-0)
De știut:
- Tragerea la sorți pentru grupa principală din Champions League va avea loc joi, 28 august.
- Prima etapă a fazei grupelor va avea loc în perioada 16-18 septembrie, iar ultima pe 28 ianuarie 2026.
