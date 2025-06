Surpriză în calificările de la Wimbledon: Revelația de la Roland Garros, Lois Boisson, eliminată în turul întâi

Lois Boisson reușea turneul carierei la Roland Garros, jucătoarea ajungând până în semifinale. La doar câteva săptămâni distanță, franțuzoaica a fost învinsă neașteptat în turul întâi al calificărilor de la Wimbledon, al treilea Grand Slam al sezonului din tenisul de câmp.

Cap de serie numărul unu în calificări, Lois a fost învinsă marți de Carson Branstine, locul 197 WTA, scor 6-2, 6-7(1), 6-4. Meciul a durat o oră și 58 de minute.

Aflată în prezent pe locul 65 mondial, Boisson nu a reușit o adaptare prea bună de la zgură la iarbă, iar parcursul de la Wimbledon s-a oprit de la chiar primul meci disputat.

Roland Garros semifinalist Lois Boisson out in the first round of Wimbledon qualifying. pic.twitter.com/03PUxtfIM3

— José Morgado (@josemorgado) June 24, 2025