“Suprimarea” libertății de exprimare în UE, invocată de administrația Trump, ar putea avea o miză mai prozaică: reglementările și amenzile care vizează giganții europeni ai Internetului în Europa

Una dintre temele centrale ale disputelor dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ar putea fi legată de reglementările impuse de autoritățile europene asupra giganților americani ai internetului, reglementări care au generat deja amenzi de miliarde de dolari, scrie agenția Bloomberg.

Criticile de la Washington, “adesea formulate într-o retorică nobilă despre protejarea democrației, pot avea și o motivație mai prozaică: O reglementare mai redusă ar putea elibera companiile din Silicon Valley de cerințele împovărătoare (impus de UE) și le-ar scuti de miliarde de dolari din amenzile pe care UE le-a aplicat împotriva lor în ceea ce Trump a numit luna trecută o „formă de impozitare””, subliniază Bloomberg.

În centrul disputelor – reglementările digitale ale Europei, care au vizat în mod frecvent companiile de tehnologie cu sediul în SUA care domină internetul.

Până acum, Meta Platforms Inc. deținută de Zuckerberg (mai nou un aliat al lui Trump), care deține platformele social media Facebook și Instagram și serviciul de mesagerie WhatsApp, a fost amendată cu peste 2 miliarde de euro pentru încălcarea normelor antitrust și de protecție a datelor. Apple Inc. și Alphabet Inc. (Google) au fost de asemenea sancționate cu amenzi semnificative, în timp ce rețeaua X a lui Musk și Meta se confruntă cu anchete în temeiul legislației UE privind moderarea conținutului, care ar putea duce la sancțiuni de până la 6% din vânzările lor anuale anuale la nivel global.

Acest război comercial este alimentat acum de acuzațiile oficialilor americani, care acuză UE de suprimarea libertății de exprimare.

Unii oficiali ai UE cred că SUA utilizează libertatea de exprimare ca punct de presiune pentru a constrânge blocul să își relaxeze reglementările platformelor tehnologice, potrivit unei persoane familiarizate cu această chestiune, care a cerut să nu fie identificată pentru a vorb deschis.

Există o îngrijorare crescândă la Bruxelles cu privire la faptul că SUA vor folosi argumente legate de libertatea de exprimare și amenințări la adresa securității pentru a cere concesii în disputele comerciale, a declarat persoana respectivă.

UE este, de asemenea, zguduită de diviziuni interne tot mai mari, pe măsură ce partidele eurosceptice de dreapta se apropie de putere. În România, CCR a ordonat repetarea alegerilor prezidențiale, după ce serviciile de securitate au invocat că interferența rusă a contribuit la propulsarea unui candidat obscur de extremă dreapta la o victorie uimitoare în primul tur în noiembrie.

Vance a criticat această decizie în discursul său de la Munchen, susținând că alegerile au fost anulate din cauza a câteva sute mii de dolari cheltuite pe reclame în social media. Oficialii de securitate români au declarat că votul a fost distorsionat de o campanie secretă de influență, deși unele dintre dovezi nu au fost făcute publice.

În cadrul unor întâlniri private cu omologii români, oficiali americani i-au avertizat pe aceștia să nu blocheze candidatura lui Georgescu, a raportat Bloomberg săptămâna aceasta, citând persoane familiare cu discuțiile.

Pentru moment, Comisia Europeană, ramura executivă a UE, se menține fermă și spune că va continua să aplice normele digitale.