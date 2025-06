VIDEO Elon Musk a plecat de la Casa Albă / Trump, laude în cascadă la adresa lui Musk în timp ce acesta dădea din cap aprobator / Musk spune că e ”doar începutul DOGE” / Principalele declarații din conferința de presă

Elon Musk pleacă vineri de la Casa Albă. O conferință de presă este anunțată la 20:30, ora României. G4Media prezintă live principalele evenimente. Conferința video poate fi vizionată aici.

Ora 22:00 Conferința de presă s-a încheiat

Ultima întrebare a zilei a fost dacă Trump și Musk sunt îngrijorați de potențialul impact al tarifelor asupra Tesla, transmite Sky News. Trump a sărit direct la răspuns.

„Va sfârși prin a-și construi întreaga mașină aici”, spune el despre Musk. „Dacă construiești o mașină, fă-o în America.

„Le-am dat [producătorilor] o mică marjă de manevră în această privință… dar în următorul an, trebuie să aibă totul construit în America.”

Dar înainte ca Musk însuși să aibă ocazia să răspundă, Trump spune că conferința de presă s-a încheiat.

Ora 21:57 Trump a transmis că a fost „surprins” și „dezamăgit” de recentele atacuri rusești cu rachete și drone asupra Ucrainei, dar nu l-a catalogat pe președintele Vladimir Putin drept un „om rău” atunci când a fost presat de un reporter în Biroul Oval, relatează CNN.

„Urma să rezolvăm o problemă, iar apoi, dintr-o dată, au fost trase rachete în câteva orașe și au murit oameni”, a spus Trump.

„Am văzut lucruri care m-au surprins, iar mie nu-mi place să fiu surprins, așa că sunt foarte dezamăgit”, a adăugat el, ocolind un răspuns direct când a fost întrebat dacă acum îl vede pe Putin «ca pe tipul bun sau ca pe tipul rău».

Trump și-a exprimat în continuare îngrijorarea cu privire la bilanțul uman al conflictului.

Ora 21:55 Referindu-se la diverse conflicte de pe glob, Trump le spune reporterilor că Israelul și Hames sunt „foarte aproape de un acord” pentru încetarea focului în Gaza, transmite Sky News.

Președintele spune, de asemenea, că un acord cu Iranul pentru a-l opri să dezvolte arme nucleare este „foarte aproape”.

Între timp, în urma tensiunilor recente dintre India și Pakistan, Trump își asumă din nou meritul pentru dezescaladarea situației dintre cele două țări.

Ora 21:50 Trump a declarat că va „analiza faptele” din procesul lui Sean „Diddy” Combs înainte de a lua în considerare o grațiere dacă mogulul muzical va fi condamnat, transmite CNN.

Întrebat despre o posibilă grațiere, Trump a declarat reporterilor din Biroul Oval că nu a urmărit îndeaproape procesul.

„Nu l-am văzut, nu am vorbit cu el de ani de zile”, a spus Trump despre Combs, pe care l-a numit un bun prieten în emisiunea sa «The Apprentice».

Ora 21:45 Întrebat de un sfat marital pentru omologul său francez în contextul controversei cu soția acestuia, Trump a făcut o pauză înainte de a spune: „Asigurați-vă că ușa rămâne închisă”, transmite CNN.

Trump a părut să indice că a vorbit cu Macron după incident, pe care l-a descris ca fiind „nu bun”.

„Asta nu a fost bine. Nu. Am vorbit cu el și el este bine, ei sunt bine, sunt doi oameni foarte buni”, a spus Trump despre Macron, cu care el și prima doamnă Melania Trump au petrecut mult timp.

El a adăugat: „Nu știu despre ce a fost vorba, dar îi cunosc bine, sunt bine”.

Ora 21:30 „Ne așteptăm ca, în timp, să economisim trilioane de dolari. Să spunem că până la jumătatea anului viitor, cu sprijinul președintelui, o putem face”, a mai spus Musk, citat de Sky News.

Una dintre problemele cu care s-a confruntat, spune Musk, este că DOGE a fost învinuit pentru reduceri care nu aveau nimic de-a face cu departamentul său.

„Ceea ce am constatat că se întâmpla era că, dacă existau reduceri undeva, oamenii presupuneau că au fost făcute de DOGE”, explică el. „În esență, am devenit omul de încredere al DOGE”.

Un alt reporter stârnește râsete pentru întrebarea sa: ce este mai greu – colonizarea planetei Marte sau reducerea cheltuielilor guvernamentale? Prima opțiune, spune Musk.

Ora 21:17 La începutul secțiunii de întrebări și răspunsuri a conferinței de presă, Musk începe prin a face o aluzie la New York Times, relatează Sky News.

Un reporter încearcă să-l întrebe despre „loviturile și săgețile” cu care Musk s-a confruntat în rolul său guvernamental, la care el răspunde: „Unele dintre organizațiile media din această sală sunt cele care aruncă cu săgeți”.

Când reporterul face referire la un raport recent din ziar, Musk afirmă că NYT a fost somat să returneze un premiu Pulitzer.

Ora 21:16 „Echipa DOGE nu va face decât să devină mai puternică în timp. Sunt încrezător că, în timp, vom vedea o reducere a risipei și fraudei cu un trilion de dolari (…) Cred că echipa DOGE face o treabă incredibilă, va continua să facă o treabă incredibilă, iar eu voi continua să o vizitez și să fiu un prieten și un consilier al președintelui”, spune Elon Musk în discursul său.

Ora 21:15 Donald Trump i-a dăruit lui Elon Musk un cadou pe care îl acordă ”persoanelor foarte specială”, ”cheia de aur a Casei Albe”, după care i-a strâns mâna miliardarului și i-a mulțumit pentru activitate. Musk a dat din cap aprobator pe tot parcursul discursului lui Trump, iar ulterior a luat cuvântul și a lăudat Biroul Oval pentru opulența sa, privind spre tavan și pe pereții camerei, spunând în final că se va întoarce acolo în calitate de prieten al președintelui american.

Ora 21:10 Trump îl laudă pe Musk, care stă lângă el și dă din cap. El îl laudă ca fiind „unul dintre cei mai mari lideri de afaceri și inovatori pe care i-a produs vreodată lumea”, lăudându-l pentru că „a făcut un pas înainte pentru a-și pune talentele în slujba națiunii noastre”, relatează Sky News.

„Apreciem”, spune Trump, declarând activitatea DOGE drept «cea mai amplă și mai consecventă reformă guvernamentală» văzută în ultimii ani.

Ora 21:09 Trump spune că se angajează să facă permanente reducerile făcute de DOGE, transmite The Guardian.

Ora 21:05 Musk a adus o „schimbare colosală” în modul în care Washingtonul face lucrurile, spune Trump citat de The Guardian. Musk a „lucrat neobosit”, spune Trump, pentru a ajuta la conducerea „celui mai cuprinzător și consecvent program de reformă guvernamentală din ultimele generații”.

„Ne vom aminti de tine”, îi spune Trump lui Musk atunci când, susține el, administrația sa va anunța eliminarea a «miliarde de dolari» din risipa, frauda și abuzul din contractele federale.

Ora 21:00 Trump deschide despărțirea de Musk prin redarea unui clip în care editorul CNBC Rick Santelli își laudă administrația pentru reducerea deficitului comercial în ultima lună, relatează Sky News.

Președintele își începe apoi discursul de deschidere, lăudându-l pe Musk pentru că a lucrat „neobosit” în timpul mandatului său în administrație.

Ora 20:57 Conferința de presă a început, transmite Sky News.

Ora 20:54 În timp ce jurnaliștii așteaptă începerea conferinței de presă, Donald Trump anunța că o demite pe șefa National Portrait Gallery din Washington DC, relatează Sky News. Trump a făcut anunțul într-o postare pe platforma sa socială Adevărul la ora 18.30, ora Marii Britanii – exact ora la care era programată să înceapă conferința sa de presă cu Musk.

Președintele a scris:

Ora 20:40 Donald Trump și Elon Musk întârzie la conferința de presă anunțată la 20:30, anunță Sky News.

Ora 20:39 Impactul politic al lui Musk asupra politicii naționale și asupra alegerilor intermediare de anul viitor – în bine sau în rău – este departe de a se fi încheiat și este probabil să trăiască mult după plecarea sa oficială din administrația Trump, transmite Fox News.

Ora 20:34 Vestea plecării lui Musk a stârnit numeroase speculații cu privire la prietenia sa cu președintele american, transmite Sky News.

Acestea au fost alimentate, în parte, de criticile recente ale lui Musk față de unele dintre politicile administrației Trump.

Acesta nu a fost mulțumit de tarifele radicale ale președintelui SUA pentru „Ziua eliberării” și, la începutul acestei săptămâni, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la propunerile lui Trump privind bugetul federal.

Dar când a fost anunțată plecarea lui Musk de la DOGE, ambii bărbați au făcut tot posibilul să risipească zvonurile privind o dispută.

Ora 20:30 Trump a propus crearea Departamentului pentru eficiență guvernamentală – sau DOGE – în timpul campaniei electorale din perioada premergătoare alegerilor din noiembrie anul trecut din SUA, transmite Sky News. DOGE a fost condus Musk.

Ulterior, el nu a pierdut timpul în crearea departamentului, semnând un ordin executiv pentru lansarea acestuia în ziua inaugurării sale.

Conceput pentru a reduce cheltuielile publice, DOGE avea obiective ambițioase. Inițial, Musk a susținut că ar putea economisi 2 miliarde de dolari (1,5 miliarde de lire sterline) pentru administrație, dar obiectivul a fost redus ulterior la 150 de miliarde de dolari (111 miliarde de lire sterline).

În încercarea de a obține câștiguri rapide, DOGE a luat în vizor Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), închizând practic majoritatea asistenței externe.

Măsura a stârnit critici vehemente și a condus la decizia unui judecător că Trump și-a depășit atribuțiile.

Ora 20:22 Donald Trump a anunțat că va fi ultima zi a lui Elon Musk la Casa Albă, ”dar nu chiar pentru că el va fi mereu cu noi, să ne ajute pe tot parcursul”:

„I am having a Press Conference tomorrow at 1:30 P.M. EST, with @ElonMusk, at the Oval Office. This will be his last day, but not really, because he will, always, be with us, helping all the way. Elon is terrific! See you tomorrow at the White House.” –President Donald J. Trump… pic.twitter.com/7qF1SC1KJb

— The White House (@WhiteHouse) May 30, 2025