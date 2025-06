Ultima zi a lui Elon Musk la Casa Alba / Ce a reușit să facă în cele 129 de zile petrecute la vârful administrației americane

Perioada petrecută de Elon Musk în administrația Trump se apropie de sfârșit, după 129 de zile tumultoase în care cel mai bogat om din lume a redus cheltuielile guvernamentale, stârnind numeroase controverse pe parcurs, relatează BBC.

La începutul acestei săptămâni, miliardarul de origine sud-africană i-a mulțumit președintelui Trump pe platforma sa de socializare, X, pentru perioada petrecută la Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală, sau Doge.

Trump a anunțat că va susține o conferință de presă în Biroul Oval vineri, împreună cu Musk, scriind: „Aceasta va fi ultima lui zi, dar nu chiar, pentru că el va fi mereu alături de noi, ajutându-ne pe tot parcursul drumului”.

Deși mandatul lui Musk în guvern a durat puțin mai mult de patru luni, munca sa la Doge a dat peste cap guvernul federal și a avut un impact nu doar în cercurile puterii de la Washington, ci în întreaga lume.

