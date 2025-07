Un american obține cetățenia rusă după ce a spionat doi ani în Ucraina

Un american care a spionat trupele ucrainene în numele Rusiei după începerea invaziei din 2022 a primit un pașaport rusesc, au anunțat marți autoritățile pro-ruse din estul Ucrainei, potrivit Le Figaro.

Daniel Martindale a plecat în Ucraina în februarie 2022 și timp de doi ani a furnizat Moscovei informații strategice, precum poziționarea trupelor și a infrastructurii, până la exfiltrarea sa în 2024, potrivit agențiilor de stat ruse.

”Prin decretul președintelui nostru Vladimir Putin, un pașaport de cetățean al Federației Ruse a fost acordat lui Daniel Martindale”, a declarat marți pe Instagram Denis Pușilin, liderul ocupației ruse a regiunii Donețk din Ucraina.

„El a dovedit de mult timp prin loialitatea și acțiunile sale că este unul dintre noi” și i-a „ajutat pe băieții noștri, a transmis informații importante serviciilor noastre speciale”, a salutat Denis Pușilin.

Ceremonia a avut loc marți la Moscova, potrivit agenției de stat ruse Tass. „Mulțumesc Rusiei pentru că m-a acceptat”, a declarat în rusă un domn Martindale zâmbitor, cu noul pașaport în mână, descriind țara sa adoptivă drept „familia” sa.

Potrivit lui Denis Pușilin, Daniel Martindale a fost evacuat din Ucraina în cadrul unei „operațiuni speciale complexe”, atunci când viața sa a fost considerată „în pericol”. Presa de stat rusă a raportat în noiembrie 2024 că Martindale a fost evacuat în Rusia și a început procesul de solicitare a cetățeniei ruse.

Rusia revendică anexarea regiunii Donețk din estul Ucrainei, dar controlează doar o parte din teritoriu.

