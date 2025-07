Serialul „Severance”, difuzat de Apple TV+, este marele favorit la premiile Emmy pentru televiziune cu 27 de nominalizări

Thriller-ul psihologic „Severance”, de la Apple TV+, este marele favorit al următoarei ediţii a Premiilor Emmy pentru televiziune, obţinând marţi nu mai puţin de 27 de nominalizări, transmit Reuters şi AFP, citate de Agerpres.

„Severance” a fost nominalizat pentru premiul categoriei rezervate producţiilor dramatice, alături de „Andor”, „The Pitt”, „The White Lotus” şi altele. La categoria comedie au fost nominalizate, printre altele, producţiile „The Bear”, „Hacks” şi „Abbott Elementary”.

Seria „The Penguin”, un thriller cu crime cu Colin Farrell în rolul principal, a obţinut 24 de nominalizări. Satira la adresa Hollywoodului „The Studio” şi „The White Lotus”, despre turişti care-şi petrec concediul într-un complex de lux, au primit câte 23 de nominalizări fiecare.

Iată lista nominalizărilor la principalele categorii ale premiilor Emmy:

– Cel mai bun serial dramatic: „Severance”, „The Pitt”, „The White Lotus”, „The Diplomat”, „The Last of Us”, „Paradise”, „Andor”, „Slow Horses”

– Cel mai bun serial de comedie: „The Studio”, „The Bear”, „Hacks”, „Nobody Wants This”, „Abbott Elementary”, „Only Murders in the Building”, „Shrinking”, „What We Do in the Shadows”.

– Cea mai bună serie limitată sau antologie: „Adolesence”, „Black Mirror”, „Dying for Sex”, „Monsters: The Lyle and Eric Menendez Story”, „The Penguin”

– Cel mai bun actor de comedie: Adam Brody („Nobody Wants This”), Seth Rogen („The Studio”), Jason Segel („Shrinking”), Martin Short („Only Murders in the Building”), Jeremy Allen White („The Bear”)

– Cea mai bună actriţă de comedie: Uzo Aduba („The Residence”), Kristen Bell („Nobody Wants This”), Quinta Brunson („Abbott Elementary”), Ayo Edeberi („The Bear”), Jean Smart („Hacks”).

– Cel mai bun actor dramatic: Noah Wyle („The Pitt”), Adam Scott („Severance”), Sterling K. Brown („Paradise”), Gary Oldman („Slow Horses”), Pedro Pascal („The Last of Us”).

– Cea mai bună actriţă într-un rol dramatic: Kathy Bates („Matlock”), Bella Ramsey („The Last of Us”), Sharon Horgan („Bad Sisters”), Britt Lower („Severance”), Keri Russell („The Diplomat”).

– Cel mai bun actor într-o serie limitată sau film de televiziune: Colin Farrell („The Penguin”), Stephen Graham („Adolesence”), Jake Gyllenhaal („Presumed Innocent”), Brian Tyree Henry („Dope Thief”), Cooper Koch („Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”).

– Cea mai bună actriţă într-o serie limitată sau film de televiziune: Cate Blanchett („Disclaimer”), Rashida Jones („Black Mirror”), Meghann Fahy („Sirens”), Cristin Milioti („The Penguin”), Michelle Williams („Dying for Sex”).

Câştigătorii premiilor Emmy, cele mai importante premii acordate pentru producţii de televiziune, vor fi anunţaţi în cadrul unei ceremonii ce va avea loc la 14 septembrie şi va fi transmisă live de CBS. Comedianul Nate Bargatze va fi gazda evenimentului. Laureaţii vor fi aleşi de un juriu format din aproximativ 26.000 de actori, regizori, producători şi alţi membri ai Academiei americane de televiziune.