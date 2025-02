Serialul „The White Lotus” generează deja un boom turistic în Thailanda

Nu doar resorturile Four Seasons se așteaptă la un aflux de vizitatori inspirați de succesul HBO—oficialii din turism prognozează o creștere de 20%, conform Bloomberg.

Primele două sezoane ale serialului The White Lotus nu doar că au adus Hawaii și Sicilia în lumina reflectoarelor, ci au transformat hotelurile Four Seasons din aceste destinații în adevărate icoane pop-culture, consolidându-le ca simboluri ale turismului de lux. Acum, este rândul Thailandei. Cu premiera sezonului 3 programată pentru 16 februarie, autoritățile thailandeze din turism, hotelierii și agențiile de călătorii se pregătesc pentru un val de turiști.

„Cred că în Hawaii și Sicilia s-a înregistrat o creștere de peste 20% a numărului de turiști datorită primelor două sezoane,” spune Chompu Marusachot, directorul biroului Autorității de Turism a Thailandei din New York. „Sper ca tendința să se mențină și pentru Thailanda.”

Aceasta ar putea fi chiar surprinsă de amploarea fenomenului. Deja au apărut detalii despre noul sezon—filmările au avut loc în mai multe locații și hoteluri din întreaga țară, nu doar într-un singur resort—iar fanii își planifică vacanțele în funcție de locurile prezentate în serial. De altfel, impactul va fi resimțit în special în segmentul turismului de lux, cu hoteluri precum Four Seasons Koh Samui, unde tarifele pot depăși 1.200 de dolari pe noapte, chiar și în sezonul ploios.

Agenția de turism Fora confirmă deja o creștere semnificativă a cererii pentru „țara zâmbetelor”.

„Recent, un cuplu mi-a spus: *Am auzit că următorul sezon din* The White Lotus *se filmează în Thailanda. Ne poți rezerva o vacanță la același resort înainte să devină prea popular?*” povestește Rabia Malik, consilier de călătorii la Fora. „Le-am organizat întreaga călătorie la Four Seasons Koh Samui, iar acum sunt extrem de entuziasmați.”

Însă nu doar hotelurile selectate pentru filmări beneficiază de acest impuls. În ianuarie, rezervările către Thailanda prin Fora au crescut cu 312% față de aceeași lună a anului 2024. Această tendință este similară cu efectele pe care le-au avut sezoanele anterioare—în 2024, operatorul de turism de lux Black Tomato a raportat că vânzările pentru Sicilia s-au triplat după finalul sezonului 2.

Chiar și o creștere mai modestă, de 20%, ar putea readuce turismul thailandez la nivelul de dinaintea pandemiei. În 2024, țara a fost vizitată de aproximativ 35,5 milioane de turiști, față de 28,2 milioane în 2023, conform datelor Ministerului Turismului și Sportului. Cu toate acestea, numărul este încă sub recordul de aproape 40 de milioane de vizitatori din 2019. Majoritatea creșterii este așteptată să vină din partea turiștilor americani, principala audiență a serialului premiat cu Emmy, în ciuda lipsei unor zboruri directe din SUA către Thailanda.

La fel ca în sezoanele precedente ale comediei semnate de Mike White, cele opt episoade ale sezonului 3 vor urmări aventurile unor oaspeți bogați, care împing la limită personalul resorturilor de cinci stele. Din distribuție fac parte Leslie Bibb, Carrie Coon, Jason Isaacs, Lalisa Manobal și Natasha Rothwell.

Mai multe hoteluri celebre din Thailanda au confirmat, neoficial, implicarea în producție, printre care Mandarin Oriental Bangkok și Anantara Mai Khao Phuket Villas. Însă grupul Four Seasons, cu sediul în Toronto, a obținut un parteneriat exclusiv de marketing cu HBO, având dreptul de a se promova ca echivalentul real al brandului fictiv White Lotus.

Cu toate acestea, angajații hotelurilor Mandarin Oriental și Anantara—care au vorbit anonim cu Bloomberg din cauza contractelor de confidențialitate—speră să beneficieze indirect de atenția generată de serial. Grupul Anantara, care și-a extins prezența în Europa cu nouă locații noi anul trecut, vede *The White Lotus* ca pe o oportunitate unică de a atrage turiști americani. În trailerul sezonului 3, intrarea în lobby-ul resortului Anantara Mai Khao apare ca decor al spa-ului White Lotus, iar un angajat a confirmat că trei hoteluri Anantara din Koh Samui au fost folosite ca locații de filmare. Rețeaua de resorturi de lux se așteaptă, de asemenea, la o creștere de 20% a rezervărilor, în linie cu estimările Autorității de Turism a Thailandei.

„Legătura lui Lisa cu Thailanda a amplificat și mai mult interesul pentru serial,” spune Chompu, referindu-se la Lalisa Manobal, membră a trupei K-pop BLACKPINK și una dintre actrițele din noul sezon. „Entuziasmul pentru White Lotus în Thailanda este cât se poate de real datorită Lisei.”