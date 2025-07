Preşedintele Nicuşor Dan participă, în format de videoconferinţă, la reuniunea „Coaliţiei de Voinţă” dedicată Ucrainei

Preşedintele Nicuşor Dan participă, joi, în format de videoconferinţă, la reuniunea „Coaliţiei de Voinţă” (Coalition of the Willing), a informat Administraţia Prezidenţială.

Reuniunea este convocată de prim-ministrul Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Keir Starmer, alături de preşedintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron, pe tema sprijinului pentru Ucraina, transmite Agerpres.

Tot joi, şeful statului primeşte la Palatul Cotroceni o delegaţie condusă de preşedintele Roma Foundation for Europe, Zeljko Jovanovic.