BREAKING Trump: SUA vor impune Rusiei „tarife foarte dure” în 50 de zile dacă nu se ajunge la un acord de pace cu Ucraina / Ucrainenii „continuă să lupte cu un curaj extraordinar”

Președintele SUA a declarat lună că Statele Unite vor impune Rusiei „tarife foarte dure” în termen de 50 de zile dacă nu se ajunge la un acord de pace cu Ucraina. Declarația a fost făcută după o întâlnire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, potrivit BBC.

Trump a spus că este „foarte nemulțumit” de acțiunile Rusiei în timpul războiului din Ucraina.

Trump a vorbit despre tarife secundare de 100%, fără a preciza ce țări care fac comerț cu Rusia vor fi afectate.

