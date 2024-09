„Sunt un violator”, a recunoscut în instanţă francezul Dominique Pelicot, acuzat că şi-a drogat soţia şi că a recrutat zeci de bărbaţi pentru a abuza de ea

Dominique Pelicot, bărbatul în vârstă de 71 de ani acuzat că şi-a drogat soţia şi că a recrutat zeci de bărbaţi pentru a abuza de ea timp de peste 10 ani, a recunoscut toate acuzaţiile împotriva sa în prima sa mărturie de la deschiderea procesului, la 2 septembrie, relatează presa internaţională conform News.ro.

Referindu-se la cei 50 de co-inculpaţi care sunt acuzaţi de violarea fostei sale soţii Gisèle, Pelicot a declarat „Sunt un violator la fel ca şi ceilalţi din această încăpere”.

„Toţi ştiau, nu pot spune contrariul”, a spus el. Doar 15 dintre cei 50 de inculpaţi recunosc violul, majoritatea spunând că au luat parte doar la acte sexuale.

Despre fosta sa soţie, Pelicot a spus: „Nu merita asta”.

„Am fost foarte fericit cu ea”, a declarat el în faţa instanţei.

Gisèle, care a avut şansa de a răspunde la scurt timp după aceea, a spus: „Este dificil pentru mine să ascult asta. Timp de 50 de ani, am trăit cu un bărbat despre care nu mi-aş fi imaginat niciodată că ar putea fi capabil de aşa ceva. Am avut încredere deplină în el”.

Cei doi s-au uitat unul la celălalt, el din spatele geamului de sticlă al boxei şi ea din boxa martorilor.

„Sunt vinovat”, i-a spus el. „Regret tot ce am făcut. Îţi cer iertare, chiar dacă este de neiertat”.

Întrebată dacă doreşte să răspundă, Gisèle Pelicot s-a întors şi a părăsit boxa martorilor.

Deşi camerele de filmat nu sunt permise în instanţă, procesul este deschis publicului la cererea Gisèlei Pelicot, care a renunţat la dreptul său la anonimat la începutul procedurii. Echipa sa juridică a declarat că deschiderea procesului ar transfera „ruşinea” înapoi asupra acuzatului.

Marţi, când a ieşit din sala de judecată în timpul unei pauze a audierii, Gisèle a fost întâmpinată de aplauze din partea celor prezenţi şi a zâmbit când a acceptat un buchet de flori.

De la începutul procesului, Gisèle a devenit un simbol al rezistenţei şi al curajului. La sfârşitul săptămânii trecute, mii de oameni s-au adunat în oraşe din Franţa pentru a-şi arăta sprijinul faţă de ea şi faţă de alte victime ale violului, iar procesul a declanşat o dezbatere naţională privind violul marital, consimţământul şi supunerea chimică.

Pelicot, care este tată şi bunic, şi-a început mărturia povestind instanţei despre experienţele traumatice din copilărie şi a spus că a fost abuzat de un infirmier când avea nouă ani.

Pelicot a vorbit, de asemenea, despre trauma îndurată atunci când părinţii săi au luat o fetiţă în familie şi a fost martor la comportamentul nepotrivit al tatălui său faţă de aceasta.

„Tatăl meu obişnuia să facă acelaşi lucru cu fetiţa”, a spus el. „După moartea tatălui meu, fratele meu a spus că bărbaţii obişnuiau să vină la noi acasă”.

La 14 ani, a spus el, a întrebat-o pe mama sa dacă poate părăsi casa, dar „nu m-a lăsat”.

Când a fost întrebat despre căsătoria sa cu Gisèle, Pelicot a spus că s-a gândit la sinucidere când a aflat că ea avea o aventură.

Pe parcursul mărturiei sale de marţi dimineaţă, Pelicot a asigurat în mod repetat instanţa că nu şi-a „urât” niciodată soţia şi că, de fapt, era „nebun după [ea]… Am iubit-o enorm şi încă o iubesc”.

„Am iubit-o bine timp de 40 de ani şi rău timp de 10 ani”, a adăugat el, referindu-se aparent la deceniul în care a drogat-o şi a abuzat de ea.

Întrebat despre sentimentele sale faţă de soţia sa, Pelicot a spus că ea nu merita ceea ce a făcut el. „Din tinereţea mea, îmi amintesc doar şocuri şi traume, uitate în parte datorită ei. Ea nu merita asta, recunosc”, a spus el în lacrimi.

Întrebat de unul dintre avocaţi dacă crede că şi-ar putea recâştiga fosta parteneră, Dominique Pelicot a spus „Este important să ai speranţă. Altfel, s-a terminat”.

Pelicot a fost apoi interogat de Stéphane Babonneau, unul dintre avocaţii lui Gisèle, care l-a întrebat de ce nu a putut găsi voinţa de a înceta să abuzeze de ea, chiar şi atunci când aceasta a început să prezinte probleme medicale.

În audierile anterioare ale procesului, Gisèle a declarat că a fost îngrijorată că suferă de Alzheimer sau de o tumoare pe creier din cauza pierderii părului, a scăderii în greutate şi a lacunelor mari de memorie. Acestea erau, de fapt, efecte secundare ale medicamentelor pe care i le dădea soţul ei.

„Am încercat să mă opresc, dar dependenţa mea era mai puternică, nevoia creştea”, a spus el.

„Încercam să o liniştesc, i-am trădat încrederea. Ar fi trebuit să mă opresc mai devreme, de fapt nu ar fi trebuit să încep deloc”, a afirmat el.

Pelicot este, de asemenea, acuzat că şi-a drogat şi abuzat fiica, Caroline, după ce pe laptopul său au fost găsite fotografii cu ea semi-nudă. Acesta a negat anterior acest lucru, iar marţi a declarat, de asemenea, că nu şi-a atins niciodată nepoţii. „Îmi pot privi familia în ochi şi le pot spune că nu s-a întâmplat nimic altceva”, a spus el.

Pelicot a mai spus că „a devenit pervers” atunci când, în 2010, a întâlnit pe internet un asistent medical care i-a sugerat să îşi drogheze soţia cu un sedativ, i-a explicat cum să îl administreze şi i-a împărtăşit fotografii cu femei drogate. „Atunci s-a declanşat totul”, a declarat Pelicot. „Totul a început atunci”.

Într-o secţiune a audierii de marţi, Pelicot a fost întrebat şi despre miile de videoclipuri pe care le-a filmat cu bărbaţi care abuzează de soţia sa inconştientă. Acestea au fost găsite de anchetatori şi au fost esenţiale în depistarea celor 50 de bărbaţi care sunt acum acuzaţi de viol.

„Nu am forţat pe nimeni, ei au venit să mă caute”, a declarat el marţi. „M-au întrebat dacă pot veni, iar eu am spus da. Nu am încătuşat şi nu am târât pe nimeni”, a subliniat Pelicot.

Unii au spus că au fost „manipulaţi” de Pelicot să creadă că iau parte la un joc erotic în care Gisèle se prefăcea că doarme doar pentru că era timidă, iar mai mulţi au negat că ştiau că sunt filmaţi.

Dar Pelicot a declarat că singura persoană pe care a „manipulat-o” vreodată a fost soţia sa şi a mai spus că bărbaţii trebuie să fi ştiut că sunt filmaţi: „Exista un trepied şi un ecran ataşat la el, toată lumea îl putea vedea de îndată ce intra în cameră”.

Pelicot a declarat că dorea să demonstreze că soţia sa „a fost o victimă şi nu un complice. Să dovedească faptul că totul s-a întâmplat fără ştirea ei. Sunt conştient că mulţi [inculpaţi] au contestat acest lucru”.

Béatrice Zavarro, avocata lui Pelicot, a declarat pentru televiziunea franceză că nu ştie ce vor crede oamenii despre clientul său, dar că acesta „îşi împărtăşeşte adevărul”.

Ea a adăugat că Pelicot era „foarte abătut” şi că, deşi nu ştia ce va crede soţia sa despre cererea sa de iertare, „confesiunea este acum în curs şi el va continua”.

Ea a spus: „Vom ajunge la sfârşitul acestui proces şi vom şti totul despre Dominique Pelicot”.

Pelicot, care a fost diagnosticat cu o infecţie renală şi pietre la rinichi, a lipsit de la tribunal timp de aproape o săptămână din cauza bolii.