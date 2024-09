„Sunt decrețel și eu”. Mircea Geoană, încă o gafă de prezidențiabil: Este născut cu 8 ani înainte de decretul semnat de Ceaușescu privind interzicerea avortului

“Mă întorc la ceea ce spunea Regele Mihai în 2011 când a făcut 90 de ani, Dumnezeu să-i dea sănătate, am fost și în Senat când a avut ultimul discurs. Țara are nevoie de cârmuitori drepți și pricepuți. Astăzi România nu are cârmuitori nici drepți nici pricepuți”, a spus Geoană, într-un interviu acordat pentru PRO TV, primul din postura sa de candidat la prezidențiale.