Suflatul în lumânările de tort: o tradiție surprinzător de veche

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Dacă ai fost la o petrecere de ziua de naștere, probabil că ai văzut scena: tortul este adus, lumânările sunt aprinse, toată lumea cântă, iar sărbătoritul își pune o dorință înainte de a le sufla. Este un moment la care nu ne gândim de două ori, dar care nu a început ca o simplă tradiție de petrecere, așa cum notează National Geographic.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

De la ofrande sub lumina lunii în Grecia antică, la vrăji de protecție în Germania medievală, lumânările de ziua de naștere erau folosite odinioară pentru a invoca binecuvântări, a alunga ghinionul și a reprezenta echilibrul delicat dintre viață și moarte.

Așadar, cum a evoluat un ritual spiritual într-un simplu „truc” de petrecere? Iată cum culturile din întreaga lume au folosit focul, mâncarea și sărbătoarea pentru a marca trecerea timpului.

Istoria lumânărilor de ziua de naștere

Deși se spune adesea că tradiția lumânărilor de ziua de naștere a început în Grecia antică, nu există înregistrări istorice directe despre lumânări așezate pe torturi pentru a onora zeii. Cu toate acestea, unii cercetători, precum Marie Nicola, un istoric al culturii pop, spun că ideea provine probabil din ritualurile asociate cu Artemis, zeița greacă a lunii.

Săpăturile arheologice de la Artemisionul din Efes, unul dintre templele majore ale lui Artemis, au descoperit prăjituri rotunde – cunoscute sub numele de noûton-gonosupahon – care erau folosite ca ofrande votive. Unele interpretări moderne sugerează că închinătorii ar fi aprins flăcări pentru a imita lumina lunii și a-și purta rugăciunile spre cer în fiecare lună lunară pentru a o onora pe Artemis.

„Ideea focului ca prezență divină este incredibil de veche și trans-culturală. Sistemele de credințe indo-europene foloseau focul în altare casnice și ceremonii publice”, spune Nicola.

Pe măsură ce obiceiurile grecești s-au răspândit, romanii au absorbit multe dintre aceste practici, introducând prăjituri rotunde și ofrande luminate cu lumânări atât în ritualurile din temple, cât și în sărbătorile private, inclusiv zilele de naștere pentru elita. Pe măsură ce Imperiul Roman s-a extins în Galia, Germania și Britania, la fel au făcut și obiceiurile sale. „Alături de acestea a venit și utilizarea simbolică a lumânărilor în riturile de naștere. Și mai târziu, creștinismul”, adaugă Nicola.

Cum au devenit lumânările o tradiție de ziua de naștere

Obiceiul modern de a așeza lumânări pe torturile de ziua de naștere este adesea atribuit Kinderfest-ului german, un festival tradițional care sărbătorea copiii. Potrivit lui Margit Grieb, profesor asociat de studii germane la Universitatea din South Florida, legătura este indirectă – dar semnificativă. „Oamenii de atunci credeau că, de ziua lor, copiii erau deosebit de vulnerabili în fața spiritelor malefice”, explică ea. Aprinderea lumânărilor ar fi putut servi ca o formă de protecție spirituală.

Conform The Oxford Companion to American Food and Drink, lumânările erau lăsate să ardă pe tot parcursul zilei până la masa de seară, iar fumul lor se credea că poartă dorințele copilului către cer.

Primii creștini au respins zilele de naștere pentru că erau păgâne și auto-celebratorii, spune Nicola. În timp ce lumânările, folosite pentru a onora sfinții, a ghida spiritele și a marca timpurile sacre, au fost păstrate în liturgia creștină, torturile nu au fost. Dar, în perioada medievală târzie, torturile au reaparut ca alimente festive, în mare parte în casele de elită și în contexte non-liturgice, non-păgâne. „În anii 1600, regiunile protestante au văzut o îndepărtare de la zilele de sărbătoare ale sfinților și un interes crescând pentru reperele personale”, spune Nicola. „Zilele de naștere, aniversările de botez și confirmările au devenit noi puncte de referință pentru sărbătoare.”

Una dintre cele mai vechi referințe la tradiția lumânărilor de ziua de naștere provine de la scriitorul german Johann Wolfgang von Goethe, care își povestește cea de-a 52-a aniversare la Gotha, ca oaspete al Prințului August de Saxa-Gotha-Altenburg, în autobiografia sa, Tage-Und Jahreshefte. El descrie un tort mare cu aproximativ 50 de lumânări în flăcări, fără să lase loc pentru lumânări care să reprezinte anii următori, spre deosebire de torturile de ziua copiilor.

Această înregistrare, scrisă de un protestant, a întărit cât de înrădăcinat devenise ritualul până la mijlocul secolului al XVIII-lea, spune Nicola. În timp ce catolicii aprindeau lumânări pentru sfinți, protestanții l-au re-situat. „În multe tradiții, inclusiv în misticismul creștin timpuriu, [respirația] era legată de suflet. Suflatul unei lumânări în timp ce se face o intenție tăcută poartă ecouri ale rugăciunii votive, doar că aici, este domestică, centrată pe copil și încântător de seculară”, adaugă ea.

Înainte de secolul al XVIII-lea, existau relativ puține referințe la torturile și lumânările de ziua de naștere, deoarece era mai obișnuit la zilele de naștere ale copiilor să se pună lumânări aprinse pe tort, spune Grieb. „Chiar și astăzi, un tort de ziua de naștere cu lumânări este un element mult mai comun al unei sărbători de ziua de naștere a adulților în SUA decât în Germania.”

Simbolismul a evoluat. Lumânările aprinse au ajuns să reprezinte lumina interioară și creșterea personală, potrivit Nicolei. Torturile erau acoperite cu lumânări aprinse, una pentru fiecare an de viață, plus o lumânare suplimentară despre care se spunea că reprezintă „lumina vieții”. Alte înregistrări descriu lumânările din jur ca fiind Lumina Vieții, iar lumânarea din mijloc ca fiind „cea pentru a crește”.

În Elveția, cercetătorii pentru The Folk-lore Journal au documentat ritualul în rândul clasei de mijloc elvețiene în 1881, deși nu exista nicio înregistrare a rugăciunilor sau dorințelor făcute.

Un tort de ziua de naștere avea lumânări aprinse în jurul său, fiecare lumânare reprezentând un an din viața sărbătoritului. Sărbătoritul sufla lumânările înainte ca tortul să fie mâncat. Spre deosebire de germani, elvețienii nu lăsau lumânările să se consume; în schimb, le suflau înainte să se consume.

„The Folk Lore Journal este cea mai veche referință care documentează ritualul complet al lumânărilor de ziua de naștere”, spune Nicola, „… ceea ce este o dovadă a unei tradiții culturale care probabil a provenit din Germania.” Ea adaugă că tradiția a fost probabil practicată cu decenii înainte de 1881, dar nu apare în documentație.

Cum au devenit lumânările de ziua de naștere o tradiție globală

În secolul al XIX-lea, imigranții germani au adus cu ei tradiția lumânărilor de ziua de naștere în SUA, spune Nicola. Referințele la obiceiul german al lumânărilor pe tort au început să apară în publicațiile americane, iar ziarele de limbă germană, cum ar fi Philadelphia Demokrat, New Yorker Staats-Zeitung și Milwaukee Herold, care publicau anunțuri despre Kinderfest, au servit drept catalizator.

Începutul anilor 1800 a fost martorul unei variații distincte a tradiției. Spre deosebire de germani și elvețieni, invitații, mai degrabă decât sărbătoriții, suflau lumânările, ceea ce avea semnificații diferite în diferite state. Cu toate acestea, până în 1909, ritualul a revenit la gazda care își sufla propriile lumânări. Se credea că dorința se împlinește doar dacă sărbătoritul reușea să sufle toate lumânările dintr-o singură suflare.

Între 1900 și 1920, lumânările pe tort erau norma în rândul clasei de mijloc din SUA și Marea Britanie, spune Nicola. Până în anii 1920, lumânările potrivite vârstei, adesea vândute cu suporturi asortate, au devenit populare, transformându-se într-un concept universal. Ele erau produse în masă și vândute de magazine universale precum Sears, Roebuck and Co.

Mass-media a jucat, de asemenea, un rol semnificativ în adoptarea pe scară largă a tradiției lumânărilor de ziua de naștere. În 1931, scurtmetrajul Disney „The Birthday Party”, cu Mickey Mouse, a devenit o amintire culturală încorporată în felicitări, cântece de ziua de naștere și emisiuni TV.

După Al Doilea Război Mondial, cultura americană de consum a exportat tradiția suflării lumânărilor la nivel global, „prin turism, media pentru copii și mărci precum Hallmark și Betty Crocker”, spune Nicola. Japonia postbelică adoptase deja tradiția până în anii 1950, în timp ce exporturile de divertisment din Statele Unite au răspândit tradiția în alte părți ale globului.