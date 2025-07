Suedezul Oliver Solberg produce surpriza și câștigă Raliul Estoniei

Oliver Solberg (Toyota) a câştigat duminică Raliul Estoniei, spre surpriza generală, el impunându-se în a opta etapă a Campionatului Mondial de Raliuri, potrivit News.ro.

Suedezul în vârstă de 23 de ani s-a impus în stil mare în faţa favoriţilor, printre care Ott Tänak (Hyundai) şi Thierry Neuville (Hyundai), care au completat podiumul.

„După ce am încercat şi am visat atât de mult timp, eu şi Elliot (Edmondon, copilotul său) am reuşit! Nu ştiu cum să descriu cum mă simt. Vreau să mulţumesc Toyota şi echipei lor de testare pentru că mi-au permis să mă simt atât de confortabil. Sunt cu adevărat o echipă incredibilă şi nu am trăit niciodată ceva atât de grozav în viaţa mea”, a spus el, emoţionat după ce a fost întâmpinat de părinţii săi şi de logodnica sa la linia de sosire.