SUA vor stopa programul de ajutor pentru armatele țărilor vecine Rusiei / Estonia, Letonia și Lituania erau principalii beneficiari

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Statele Unite au decis să reducă finanțarea programelor destinate sprijinirii forțelor armate ale statelor membre NATO vecine Rusiei, transmite, citând surse informate, cotidianul britanic Financial Times, citat de BBC.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit publicației, principalii beneficiari ai acestui ajutor sunt Estonia, Letonia și Lituania.

Publicația a menționat că, în cadrul programului cunoscut sub numele de Secțiunea 333, țările europene au primit 1,6 miliarde de dolari în perioada 2018-2022, ceea ce a reprezentat aproximativ 29% din totalul fondurilor alocate tuturor țărilor din lume.

Suma exactă a fondurilor care erau planificate a fi cheltuite în cadrul acestui program în viitor nu a fost menționată în publicație. FT a vorbit doar despre „posibila reducere a sute de milioane de dolari pe care Statele Unite le-au trimis țărilor vecine Rusiei”.

Potrivit jurnaliștilor FT, săptămâna trecută oficialii Pentagonului le-au spus omologilor lor europeni că SUA nu vor mai finanța programe de instruire și echipare a armatelor țărilor vecine Rusiei.

După cum se menționează în publicație, „guvernele europene au fost șocate de această informație și încearcă să obțină mai multe informații de la Washington”.

Alocarea fondurilor în temeiul secțiunii 333 este aprobată de Congresul SUA, dar administrația președintelui american Donald Trump nu a solicitat prelungirea programului, scrie publicația. Potrivit acesteia, finanțarea deja aprobată se va încheia la sfârșitul lunii septembrie 2026.

„Măsura va încuraja probabil țările europene mai bogate să plătească mai mult pentru ajutorul acordat statelor din prima linie, a declarat un oficial european”, relatează FT.