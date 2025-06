SUA revocă vizele membrilor grupului Bob Vylan pentru declaraţiile lor anti-israeliene la Festivalul Glastonbury

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Autorităţile din Statele Unite au anunţat luni că au retras vizele celor doi membri ai grupului punk-rap britanic Bob Vylan, care au cântat o melodie prin care au cerut moartea armatei israeliene, în timpul Festivalului Glastonbury 2025, informează AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Secretarul de Stat adjunct Christopher Landau a declarat că Statele Unite „au revocat vizele americane ale membrilor grupului Bob Vylan în baza tiradei lor pline de ură de la Glastonbury, inclusiv a faptului că au atras publicul în scandări ale morţii”.

„Străinii care glorifică violenţa şi ura nu sunt vizitatori bineveniţi în ţara noastră”, a adăugat el pe reţeaua de socializare X.

Administraţia preşedintelui Donald Trump a revocat vizele mai multor persoane, în principal ale unor studenţi, care susţineau activismul anti-israelian.

În timpul concertului de la Festivalul Glastonbury, unul dintre cei doi rapperi din trupa Bob Vylan a scandat „Moarte, moarte pentru IDF!”, referindu-se la forţele de apărare israeliene, şi a îndemnat publicul să facă acelaşi lucru.

Declaraţiile de pe scenă au fost condamnate inclusiv de prim-ministrul britanic Keir Starmer şi de organizatorii festivalului, în timp ce BBC a declarat că „regretă” faptul că nu a oprit transmisiunea în direct a concertului susţinut de cei doi membri ai grupului Bob Vylan.

Ediţia din acest an a Festivalului Glastonbury a fost urmărită cu mare atenţie din cauza prezenţei controversate a unui alt grup rap, trupa nord-irlandeză Kneecap, în contextul în care unul dintre cei trei membri ai săi, Liam O’Hanna, cunoscut sub pseudonimul artistic Mo Chara, a fost pus sub acuzare pentru „infracţiunea de terorism” după ce a arborat pe scenă un drapel al mişcării teroriste Hezbollah în timpul unui concert susţinut la Londra în 2024.

Trupele Kneecap şi Bob Vylan – prezentă şi la Festivalul Coachella din California – aveau programate mai multe concerte în a doua parte a acestui an în Statele Unite.