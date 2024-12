STUDIU Lumânările parfumate ne-ar putea pune sănătatea în pericol/ Care sunt sfaturile experților pentru a reduce riscurile

Dacă sunteți un iubitor de lumânări, probabil ați văzut că unele mărci oferă versiuni din soia sau ceară de albine ca alternative naturale la opțiunile tipice din ceară. Dar sunt lumânările convenționale de fapt rele pentru sănătatea omului? Și dacă da, cât de bune ar putea fi cu adevărat cele comercializate ca fiind „mai sănătoase” sau „non-toxice”? CNN a consultat mai mulți experți pentru a răspunde acestor întrebări.

Preocupările cu privire la siguranța lumânărilor își au rădăcinile în reacțiile chimice care au loc atunci când le aprindem, precum și în parfumurile și coloranții artificiali care contribuie la diversele arome.

Lumânările cele mai îngrijorătoare sunt cele fabricate din parafină, care este un subprodus ieftin obținut în principal din rafinarea petrolului. Parafina este cea mai utilizată ceară pentru lumânări la nivel mondial, conform National Candle Association, principala asociație comercială care reprezintă producătorii americani de lumânări și furnizorii acestora.

Cu toate acestea, există puține studii privind emisiile lumânărilor sau efectele lor potențiale asupra sănătății umane, iar concluziile cercetării sunt contradictorii.

Nu există o concluzie generală conform căreia lumânările din parafină vor dăuna sau nu sănătății dumneavoastră, a declarat pneumologul Dr. Sobia Farooq, profesor asistent clinic la Colegiul de Medicină Lerner al Clinicii Cleveland.

Dar riscurile pot depinde, de asemenea, de diverși factori, inclusiv tipul și calitatea lumânării; cât de des și cât timp o țineți aprinsă; fluxul de aer din spațiul în care se află; starea dumneavoastră de sănătate; și multe altele.

Mai jos, experții împărtășesc știința din spatele emisiilor potențial dăunătoare ale lumânărilor, preocupările lor legate de lipsa reglementărilor și modalități de a lua cea mai bună decizie pentru dumneavoastră.

Ce arată știința lumânărilor

Când aprindeți o lumânare de parafină, aceasta eliberează compuși organici volatili sau COV – gaze care se vaporizează ușor și rapid în aer la temperatura camerei, a declarat prin e-mail Dr. Ariful Haque, medic cercetător la Spitalul Yan’an afiliat la Universitatea de Medicină Kunming din China.

Acești compuși sunt emiși în mod obișnuit de vopsele, produse de curățare, cosmetice, odorizante de aer, gazele de eșapament ale mașinilor, aparate care ard combustibil, cum ar fi sobele pe gaz, și multe altele, potrivit Asociației Americane a Plămânilor. Unele COV sunt nocive prin ele însele, în timp ce altele pot reacționa cu alte gaze și pot forma poluanți odată ce se află în aer.

Unul dintre COV-urile emise adesea de lumânări este toluenul, un lichid vaporizat clar și incolor care are un miros distinctiv și se găsește în mod natural în țiței.

Toluenul este înregistrat ca toxină cu limite de expunere stabilite de unele agenții de reglementare, inclusiv Agenția pentru Protecția Mediului din SUA, Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA și Administrația pentru Sănătate și Securitate Ocupațională. Acest lucru se datorează faptului că este o neurotoxină asociată cu amețeli, dureri de cap sau efecte mai grave la expuneri prelungite, a declarat Haque.

Benzenul, o substanță cancerigenă cunoscută, este un alt COV eliberat de lumânările din parafină, a adăugat Haque. Expunerea pe termen lung la această substanță chimică a fost asociată cu tulburări ale sângelui, cum ar fi leucemia. Atunci când este inhalat, benzenul poate fi, de asemenea, un iritant respirator.

Lumânările de parafină emit, de asemenea, COV-uri hidrocarburi aromatice policiclice, care conțin benzen și formaldehidă, un alt agent cancerigen cunoscut pentru oameni.

„Un număr mare de studii au evaluat emisiile lumânărilor în medii controlate, precum și în locuințe, și au arătat că arderea lumânărilor contribuie la calitatea precară a aerului și crește riscul expunerii prin inhalare la substanțe chimice de interes”, a declarat, prin e-mail, Dr. Sarah Evans, profesor asistent de medicină de mediu și știința climei la Icahn School of Medicine de la Mount Sinai.

Unele dovezi sugerează, de asemenea, că lumânările pot emite toxine chiar și atunci când nu sunt aprinse, conform unui studiu din aprilie 2015 care a simulat utilizarea în interior.

Concentrațiile de COV în aer găsite în unele studii privind lumânările au fost nesemnificative în comparație cu nivelurile considerate anterior nesigure. Cu toate acestea, alte cercetări sugerează contrariul – în studiul din aprilie 2015, concentrația de formaldehidă emisă de o lumânare aprinsă cu aromă de căpșuni s-a ridicat la 2 098 de părți pe miliard, ceea ce depășește cu mult intervalul de la 0 la 400 de părți pe miliard considerat acceptabil de diverse surse. O lumânare aprinsă cu aromă de kiwi-melon avea o concentrație totală de emisii de 12 742 de părți pe miliard.

Lumânările fabricate din ceară de soia, ceară de albine sau stearină (ulei de cocos sau grăsimi animale) sunt adesea considerate mai sănătoase. Dar orice este ars emite particule sau substanțe chimice dăunătoare, a spus Evans – deci, și aceste lumânări eliberează COV în aer. Doar că ceara de parafină este de obicei mai poluantă, potrivit unor studii.

Riscul de emisii toxice este mai mare atunci când lumânările sunt parfumate sau vopsite, acesta fiind un alt motiv pentru care lumânările fără parafină nu sunt imediat în regulă. Acest lucru se datorează faptului că parfumurile artificiale au, de asemenea, COV, inclusiv ftalați, care au fost legați de probleme de învățare și comportament, obezitate, afectarea dezvoltării sistemului reproducător și multe altele, a declarat Evans. Lumânarea neparfumată din cercetarea din 2015 a provocat, de asemenea, concentrații îngrijorătoare de toxine, dar a avut cea mai mică cantitate în comparație cu omologii săi parfumați.

Asociația Națională a Lumânărilor susține că lumânările sunt „sigure pentru a fi utilizate în casă”, a declarat un purtător de cuvânt într-o declarație.

Poziția asociației se bazează pe un studiu din octombrie 2021 care a constat în arderea a 24 de lumânări din soia și parafină, parfumate și neparfumate. Cu toate acestea, cercetarea a fost un efort comun între NCA, Asociația Europeană a Producătorilor de Lumânări și Asociația Lumânărilor din America Latină. (Printre membrii NCA se numără unele dintre cele mai populare companii producătoare de lumânări convenționale și una dintre cele mai mari companii petroliere din lume. De asemenea, asociația este condusă de persoane angajate la cele mai importante mărci de lumânări convenționale).

În plus, nu există aproape nicio reglementare privind lumânările, a spus Evans. Pe site-ul său web, NCA afirmă că membrii săi aderă la standardele ASTM International (fostul American Society for Testing and Materials). Dar „standardele ASTM se referă la siguranța împotriva incendiilor și la ambalare, nu la compoziția lumânărilor”, a adăugat Evans. „Standardele ASTM sunt voluntare și nu sunt puse în aplicare; produsele nu sunt verificate pentru conformitate”.

Nu există reglementări care să impună etichetarea completă a conținutului lumânărilor și nici teste efectuate de terți pentru a verifica afirmațiile producătorilor, a adăugat ea.

Această lipsă de supraveghere este motivul pentru care companiile pot eticheta lumânările ca fiind „pe bază de soia” chiar dacă doar un procent mic din ceară este din soia, în funcție de regiune și de standardele de etichetare, a spus Haque.

Modalități de a vă parfuma casa în siguranță

Unele dintre substanțele chimice potențial emise de lumânări părăsesc rapid organismul, în timp ce altele se pot acumula în timp, a declarat Evans. Doar câteva studii au examinat rezultatele directe ale arderii lumânărilor asupra sănătății umane. Cu toate acestea, potrivit lui Evans, „putem extrapola din ceea ce știm despre efectele adverse asupra sănătății ale acestor (produse de ardere) în alte medii”.

Luate împreună, există suficiente dovezi pentru a sugera că arderea lumânărilor în casă are potențialul de a fi dăunătoare pentru sănătate și ar merita să fie eliminată din lunga listă de poluanți la care mulți oameni sunt expuși în fiecare zi, a declarat Evans.

Persoanele vulnerabile în special ar trebui să ia în considerare aceste orientări. Aceste grupuri includ persoanele cu probleme respiratorii, cum ar fi astmul sau boala pulmonară obstructivă cronică, a spus Farooq.

Luând în considerare toate acestea, Evans nu folosește niciodată lumânări și descurajează acest lucru, a spus ea. Pe de altă parte, Farooq, medicul pneumolog, folosește lumânări. Doar că este atentă la ce cumpără și unde le arde, a spus ea.

Sfatul lui Evans este valabil chiar și pentru lumânările parfumate cu uleiuri esențiale – unii oameni consideră că acestea sunt inofensive, dar acest lucru nu este întotdeauna adevărat, deoarece arderea lor le poate modifica compoziția chimică, a spus Haque.

„Unele studii constată că difuzarea uleiurilor esențiale cauzează probleme respiratorii și interferează cu memoria și luarea deciziilor”, a spus Evans. „Unele tipuri de uleiuri sunt toxice pentru copii și animale de companie. De asemenea, poate fi dificil de verificat puritatea produselor cu uleiuri esențiale care pot conține un amestec de substanțe chimice dăunătoare. Ca și lumânările, uleiurile esențiale nu sunt reglementate sau testate pentru a se asigura că sunt lipsite de contaminanți.”

Dacă doriți să continuați să folosiți lumânări, experții au câteva sfaturi despre cum puteți minimiza orice risc potențial pentru sănătate:

Alegeți lumânări etichetate ca fiind 100% ceară de soia, ceară de albine sau ceară stearină atunci când este posibil.

Asigurați-vă că fitilul este din bumbac, lemn sau sintetic și nu conține miezuri din metale, inclusiv plumb sau zinc. (Fitilurile din plumb au fost interzise în câteva țări, inclusiv în Statele Unite, Australia și Danemarca).

Dacă pur și simplu nu puteți rezista utilizării lumânărilor parfumate, căutați-le pe cele cu uleiuri esențiale sau lumânări etichetate ca fiind fără ftalați.

Evitați lumânările vopsite.

Păstrați capacele pe lumânări atunci când nu le folosiți.

Consultați site-ul web al producătorului sau contactați compania pentru a afla mai multe despre compoziție. Unele componente, cum ar fi parfumul, sunt considerate secrete comerciale, astfel încât producătorii nu pot dezvălui substanțele chimice individuale, a spus Evans.

Ardeți lumânările într-o zonă bine ventilată pentru a reduce poluarea aerului din interior din cauza funinginii, a COV-urilor sau a fumului. Păstrați zona ventilată după stingerea lumânărilor. De asemenea, camera ar trebui să fie spațioasă – o cameră de zi este mai bună decât o baie.

Evitați lumânările de calitate inferioară – indicată de obicei de prețul lor – deoarece acelea pot folosi ceară sau parfumuri convenționale.

Stingeți lumânările care emit fum negru gros. De asemenea, puteți contribui la prevenirea acestui tip de fum folosind un tăietor de fitil de lumânare sau o foarfecă pentru a menține fitilul tăiat la ¼ inch.

Atunci când folosiți lumânări parfumate, faceți-o în doze mici pentru a evita durerile de cap sau iritarea sistemului respirator sau a ochilor.

Nu ardeți lumânări în preajma copiilor sau a persoanelor care sunt însărcinate sau au afecțiuni respiratorii.

„Este important să optimizați calitatea aerului pe care îl respirați în interiorul casei – unde ne petrecem cea mai mare parte a timpului”, a declarat Evans.