Studenții de la Trinity College din Dublin renunță la protest după ce universitatea a anunțat că va rupe legăturile cu companiile israeliene

Studenții de la prestigioasa Universitate Trinity College din Dublin au fost de acord să renunțe la tabăra de corturi pe care o instalaseră în semn de protest împotriva ofensivei militare israeliene din Gaza, după ce universitatea s-a angajat să rupă legăturile cu companiile israeliene, potrivit Le Figaro.

„S-a ajuns la un acord” după „discuții reușite între conducerea universității și protestatari”, a anunțat Trinity College într-un comunicat publicat pe site-ul său. Laszlo Molnarfi, președintele uniunii studențești a colegiului, a spus că declarația Trinity College a arătat „puterea mișcării studențești”.

Tabăra ar urma să fie demontată imediat, a declarat el pentru postul public irlandez de televiziune RTE. Trinity College a anunțat că va renunța la „investițiile în companiile israeliene care operează în Teritoriile Palestiniene Ocupate și care se află pe lista neagră a Națiunilor Unite în acest sens”.

Manifestanții își instalaseră vineri „tabăra de solidaritate cu Palestina”, în contextul în care mobilizările de acest tip se intensifică în Europa și în Statele Unite. Președintele sindicatului studenților a avertizat sâmbătă că tabăra va rămâne pe loc până când universitatea va rupe legăturile cu Israelul.

Zeci de studenți își instalaseră corturile în diferite părți ale campusului și îngrămădiseră bănci pentru a bloca intrarea în biblioteca care conține „Cartea lui Kells”, un celebru manuscris medieval pe care turiștii se înghesuie să îl vadă în capitala irlandeză.

Sindicatul studenților a fost amendat săptămâna trecută cu 214.000 de euro pentru pierderea de venituri din turism, după perturbările din timpul protestelor din ultimele luni privind taxele de școlarizare, chiriile și războiul din Gaza.

