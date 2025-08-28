„Străzi Deschise” în acest weekend: program artistic doar sâmbătă pe Calea Victoriei şi în Piaţa Amzei / L’Étape România by Tour de France are loc duminică pe Calea Victoriei

„Străzi Deschise – Bucureşti, Promenadă urbană” revine în acest weekend pe Calea Victoriei şi în Piaţa Amzei, însă doar în ziua de sâmbătă, anunţă organizatorii. Duminică, Calea Victoriei va deveni parte din traseul celei de-a 4-a ediţii a L’Étape România by Tour de France, o experienţă creată pentru iubitorii de ciclism, transmite News.ro.

Pe parcursul zilei de sâmbătă, vizitatorii pot descoperi expoziţiile permanente găzduite de Muzeul Municipiului Bucureşti – Casa Filipescu-Cesianu. „Muzeul Vârstelor – de la copilărie la senectute” şi „În apropierea sfinţilor. Frescele Mănăstirii Văcăreşti după 40 de ani” oferă o incursiune fascinantă în istoria Bucureştiului şi în patrimoniul său cultural (accesul se face pe bază de bilet).

În zona Piaţa Revoluţiei, între orele 11:00 – 19:00, cei mici se vor putea bucura de activităţi interactive organizate de Asociaţia MagiCAMP, jocuri şi experienţe creative menite să aducă zâmbete şi energie pozitivă. În faţa Muzeului Colecţiilor de Artă, între orele 12:00-19:00, artiştii plastici din cadrul Asociaţiei Artiştilor Plastici din Bucureşti vor transforma spaţiul urban într-un atelier în aer liber, oferind publicului atât demonstraţii de pictură pe pânză cât şi prilejul de a interacţiona direct cu procesul artistic.

Seara, între orele 19:00-22:00, pe esplanada Muzeului Naţional de Istorie a României, publicul este invitat la o nouă serie de concerte susţinute de trupe emergente în cadrul evenimentului Open Sessions – organizat de ARCUB în colaborare cu NEPI Rockcastle, Promenada Mall, Mega Mall Bucureşti, Kiss FM, Magic FM România şi Rock FM. De la jazz-ul rafinat semnat de Răzvan Florescu Quartet, la energia rock a trupei Getchoo şi până la ritmurile pline de forţă ale Alexandrei Căpitănescu & Band, scena „Străzi Deschise” va aduce muzică live de calitate, într-un spaţiu vibrant, chiar în inima oraşului.

Tot între orele 19:00 – 22:00, în zona piaţetei Teatrului Odeon, experienţa urbană va fi completată de FactoryLab powered by Raiffeisen Bank & Mezanin Market, care propune Cel Mai Mic Showroom din Lume. Zece antreprenori locali – creatori de modă, obiecte de design, bijuterii, ilustraţii şi lumânări artizanale – îşi vor prezenta creaţiile, într-un concept original ce îmbină arta, designul şi spiritul antreprenorial.

Piaţa Amzei rămâne parte din traseul pietonal al proiectului găzduind evenimentul „Piaţa Amzei – Scenă Urbană”. În acest context, artiştii stradali interesaţi să performeze aici pot aplica pentru o autorizaţie temporară, gratuită, emisă de ARCUB. Artiştii independenţi sunt invitaţi să trimită solicitările la adresa [email protected], respectând condiţiile din regulamentul de înscriere disponibil pe arcub.ro.

Programul artistic al zilei de sâmbătă, 30 august 2025 este disponibil pe https://arcub.ro/eveniment/program-artistic-strazi-deschise-weekend-18-i-30-august

Restricţii rutiere: Calea Victoriei, Strada Piaţa Amzei – Strada Christian Tell, Piaţa Amzei

În cadrul programului „Străzi Deschise – Bucureşti, Promenadă urbană” din acest weekend, Calea Victoriei devine pietonală în ziua de 30 august, între orele 10:00 şi 22:00, pe segmentul de drum cuprins între Bulevardul Dacia până la intersecţia cu Splaiul Independenţei, fără afectarea intersecţiilor. Se va permite traversarea pe Calea Victoriei, pe strada Ştirbei Vodă, strada C.A. Rosetti, strada Dem I. Dobrescu, strada Ion Câmpineanu, bulevardul Regina Elisabeta.

Traficul Societăţii de Transport Bucureşti va fi deviat, fără afectarea călătorilor. Traficul rutier pe Calea Victoriei se reia pe timpul nopţii până dimineaţa (în ziua de sâmbătă spre duminică), începând de la ora 23:00 până la ora 09:00. Pentru siguranţa participanţilor la eveniment, pe arterele pe care nu mai circulă maşini se închid şi pistele de biciclete.