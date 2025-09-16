Stratul de ozon ar urma să se refacă până în 2050 / Politicile climatice au contribuit la acest progres, conform ONU

Stratul de ozon este în curs de refacere, iar gaura din acesta ar urma să dispară complet în următoarele decenii, a anunţat ONU, conform AFP preluată de Agerpres.

Conform unui buletin informativ al Organizaţiei Meteorologice Mondiale (OMM), gaura din stratul ozon de deasupra Antarcticii a fost mai mică în 2024 decât în ultimii ani, „o veste ştiinţifică încurajatoare pentru sănătatea oamenilor şi a planetei”.

„Astăzi, stratul de ozon se vindecă”, iar „acest progres ne aminteşte că atunci când naţiunile ţin cont de avertismentele ştiinţei, progresul este posibil”, a declarat secretarul general al ONU, Antonio Guterres, citat într-un comunicat.

Stratul de ozon stratosferic filtrează razele ultraviolete ale soarelui, care pot provoca cancer, pot afecta sistemul imunitar şi pot chiar să deterioreze ADN-ul fiinţelor vii.

La jumătatea anilor 1970, clorofluorocarburile (CFC), utilizate în trecut pe scară largă în aerosoli şi frigidere, au fost identificate drept principalii vinovaţi pentru subţierea stratului de ozon, creând în fiecare an „găuri” în acesta, dintre care una deosebit de mare deasupra Antarcticii.

În ultimele decenii, însă, cooperarea globală i-a oferit şansa să se refacă.

Potrivit OMM, „nivelul redus de diminuare a stratului de ozon observat în 2024 se datorează în parte factorilor atmosferici naturali”.

Organizaţia consideră, totuşi, că tendinţa pozitivă observată pe termen lung „reflectă succesul acţiunilor internaţionale”.

Protocolul de la Montreal (Canada), semnat în 1987, a eliminat până în prezent peste 99% din consumul şi producţia majorităţii substanţelor chimice care epuizează stratul de ozon, potrivit OMM.

De asemenea, se preconizează că stratul de ozon va reveni la nivelurile din anii 1980 „până la jumătatea acestui secol”, a precizat organizaţia, explicând că acest lucru va reduce riscurile de cataractă şi cancer de piele, precum şi degradarea ecosistemului asociată cu expunerea excesivă la UV.

Gaura de ozon de deasupra Antarcticii reapare în fiecare primăvară. Ea a atins nivelul maxim anul trecut, la 29 septembrie, cu un deficit de ozon de 46,1 milioane de tone, un nivel inferior mediei înregistrate în perioada 1990-2020.

„Dacă politicile actuale rămân în vigoare, stratul de ozon ar urma să revină la nivelurile din 1980 (înainte de apariţia găurii) până în jurul anului 2066 deasupra Antarcticii, până în 2045 deasupra Arcticii şi până în 2040 în restul lumii”, a indicat Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) la începutul anului 2023, în ultima sa evaluare pe patru ani.