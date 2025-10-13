G4Media.ro
Ștrandul din Lugoj riscă să nu mai fie deschis din cauza lucrărilor…

Sursa foto: Lugojeanul

Ștrandul din Lugoj riscă să nu mai fie deschis din cauza lucrărilor prost executate / Inaugurat în 2019, nu a mai funcționat de la pandemie / Primar: ”Nimeni nu vrea să intre să remedieze lucrările, nu mai ofertează absolut nimeni”

Primarul Călin Dobra spune că mai multe echipe tehnice au refuzat să se implice în remedierea problemelor de strand. Bazinul a fost deschis parțial în 2019, după care a fost închis definitive, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.
Municipiul Lugoj rămâne, pentru al cincilea an consecutiv, fără un ștrand funcțional.
Inaugurat în 2019, bazinul a fost deschis doar parțial și pentru scurt timp, după care a fost închis definitiv, pe fondul lucrărilor prost executate și al pandemiei. În lipsa întreținerii, a ajuns în paragină, cu instalații și dotări distruse.
Primarul municipiului Lugoj, Călin Dobra, crede că șansele ca bazinul să mai fie deschis vreodată sunt slabe.
“Suntem, cred, la a patra echipă tehnică care a fost invitată de mine să facă o analiză a ceea ce se întâmplă acolo, fără a încheia un contract efectiv, doar să fac o analiză. Vreau să vă spun că nimeni nu vrea să intre să remedieze lucrările de la ștrand. Vin, fac teste, am și alimentat bazinele cu apă de vreo două ori și, după ce văd ce se întâmplă acolo, nu mai ofertează absolut nimeni să facă un deviz estimativ de la care am putea pleca la o anumită licitație și un caiet de sarcini cu ceea ce ar trebui remediat”, spune Călin Dobra.
Alternativele sunt în aceeași situație. SPA-ul realizat în același an cu ștrandul nu a fost deschis niciodată din cauza lucrărilor prost executate, iar vechiul ștrand de pe Insula Cotu Mic, odinioară foarte popular, este și mai degradat, după ce inundațiile au distrus terenurile și restaurantul.

