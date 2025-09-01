Statele Unite extind restricţiile ce privesc vizele pentru palestinieni

SUA au suspendat aprobarea vizelor pentru aproape toţi deţinătorii unui paşaport palestinian, a relatat duminică The New York Times, informează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Restricţiile merg dincolo de limitele anunţate anterior de administraţia preşedintelui american Donald Trump pentru vizitatorii din Gaza.

Departamentul de Stat al SUA a declarat în urmă cu două săptămâni că stopează toate vizele de vizitator pentru persoanele din Gaza în timp ce efectuează o revizuire „completă şi amănunţită”, decizie care a fost condamnată de grupurile propalestiniene.

Şi EFE, care citează The New York Times şi CNN, transmite că Departamentul de Stat al SUA a ordonat diplomaţilor săi să respingă majoritatea vizelor pentru titularii de paşapoarte palestiniene, indiferent dacă aceştia trăiesc în străinătate, în Gaza sau în Cisiordania.

Ambele publicaţii se referă la un mesaj intern în care secretarul de stat american Marco Rubio ar fi îndemnat toate ambasadele şi consulatele americane să refuze vizele de non-imigrant, cu efect imediat, „tuturor deţinătorilor de paşapoarte eligibile ale Autorităţii Palestiniene”.

Vizele de non-imigrant includ vizele pentru studenţi, profesori, turişti, oameni de afaceri şi cei care solicită tratament medical, printre alţii.

Măsura nu s-ar aplica palestinienilor cu dublă cetăţenie care folosesc alte paşapoarte sau celor care au obţinut deja vize.

În schimb, măsura ar afecta pe oricine deţine doar un paşaport palestinian, emis pentru prima dată în anii 1990, când Israelul şi Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei (OEP) au semnat acorduri de instituire a unui guvern palestinian semiautonom în anumite părţi din Cisiordania şi Gaza.

Pentru a refuza vizele, administraţia Trump foloseşte un mecanism care se aplică de obicei într-un mod mai restrictiv şi pentru care se solicită documente suplimentare de la anumite persoane pentru a decide asupra cazurilor lor.

„Administraţia Trump ia măsuri concrete, în conformitate cu legislaţia americană şi cu securitatea noastră naţională, cu privire la restricţiile şi revocările anunţate ale vizelor pentru deţinătorii de paşapoarte ale Autorităţii Palestiniene”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat pentru CNN.

Guvernul SUA a anunţat încă de vineri că va refuza şi revoca vizele diplomaţilor palestinieni care urmau să participe la următoarea Adunare Generală a ONU de la sfârşitul lunii septembrie, principalul forum diplomatic global unde conflictul palestinian a fost anunţat ca unul dintre principalele puncte de interes din acest an.

Preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, intenţionează să participe personal la Adunarea Generală şi să vorbească în numele ţării sale, potrivit ambasadorului palestinian la ONU, Riyad Mansour.

La 16 august, Departamentul de Stat a anunţat, de asemenea, suspendarea tuturor vizelor de vizitator pentru locuitorii din Gaza, în aşteptarea unei revizuiri.

Această decizie a SUA privind vizele palestiniene vine într-un moment în care Adunarea Generală urma să devină principalul forum de dezbatere a conflictului din enclava palestiniană, cu ţări importante precum Franţa, Regatul Unit, Australia şi Canada declarându-se pregătite să recunoască un stat palestinian.

„Nu a fost clar ce a motivat restricţia de vize, dar aceasta vine în urma declaraţiilor mai multor aliaţi ai SUA care intenţionează să recunoască un stat palestinian în următoarele săptămâni. Unii oficiali americani s-au opus vehement acestei încercări de recunoaştere, pe care Israelul a condamnat-o”, a relatat The New York Times.