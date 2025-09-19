Statele Unite aprobă vânzarea de lansatoare și rachete antitanc Javelin în valoare de 780 de milioane de dolari către Polonia

Statele Unite au anunţat joi că au aprobat vânzarea de rachete antitanc Javelin şi a lansatoarelor acestora către Polonia, un membru al NATO la frontiera cu Ucraina, pentru 780 de milioane de dolari, notează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

„Această vânzare propusă va sprijini politica externă şi securitatea naţională a Statelor Unite prin consolidarea securităţi unui aliat din NATO care este o forţă de stabilitate politică şi economică în Europa”, a declarat Agenţia americană de Cooperare pentru Apărare şi Securitate (DSCA) într-un comunicat.

Departamentul de Stat al SUA a aprobat vânzarea, iar DSCA a furnizat notificarea necesară Congresului, care încă trebuie să aprobe tranzacţia.

Polonia este un partener cheie al Ucrainei de când Rusia a invadat ţara în februarie 2022.

Temându-se de ameninţarea rusească, Polonia a lansat în ultimii ani un program rapid de modernizare a armatei sale, semnând mai multe contracte de achiziţii de arme, în principal cu Statele Unite şi Coreea de Sud.

Polonia va aloca 4,8% din PIB-ul său apărării anul viitor, comparativ cu 4,7% planificat pentru acest an.