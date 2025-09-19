G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Statele Unite aprobă vânzarea de lansatoare și rachete antitanc Javelin în valoare…

Sursa foto: Wikipedia / U.S. Army photo by Visual Information Specialist Paolo Bovo – Released

Statele Unite aprobă vânzarea de lansatoare și rachete antitanc Javelin în valoare de 780 de milioane de dolari către Polonia

Articole19 Sep • 80 vizualizări 0 comentarii

Statele Unite au anunţat joi că au aprobat vânzarea de rachete antitanc Javelin şi a lansatoarelor acestora către Polonia, un membru al NATO la frontiera cu Ucraina, pentru 780 de milioane de dolari, notează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Această vânzare propusă va sprijini politica externă şi securitatea naţională a Statelor Unite prin consolidarea securităţi unui aliat din NATO care este o forţă de stabilitate politică şi economică în Europa”, a declarat Agenţia americană de Cooperare pentru Apărare şi Securitate (DSCA) într-un comunicat.

Departamentul de Stat al SUA a aprobat vânzarea, iar DSCA a furnizat notificarea necesară Congresului, care încă trebuie să aprobe tranzacţia.

Polonia este un partener cheie al Ucrainei de când Rusia a invadat ţara în februarie 2022.

Temându-se de ameninţarea rusească, Polonia a lansat în ultimii ani un program rapid de modernizare a armatei sale, semnând mai multe contracte de achiziţii de arme, în principal cu Statele Unite şi Coreea de Sud.

Polonia va aloca 4,8% din PIB-ul său apărării anul viitor, comparativ cu 4,7% planificat pentru acest an.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Giganţii mass-media americane cedează presiunilor lui Trump pentru a-şi proteja interesele economice, chiar dacă asta înseamnă să pună libertatea de exprimare în plan secund

Articole19 Sep • 181 vizualizări
0 comentarii

SUA revocă vize pentru oameni de afaceri indieni, invocând legături cu traficul de precursori de fentanil / Trump a impus anterior tarife vamale de 50% asupra importurilor indiene, deteriorând relaţiile bilaterale

Articole19 Sep • 147 vizualizări
0 comentarii

Venezuela lansează exerciţii militare şi îşi expune avioanele de vânătoare ruseşti în contextul tensiunilor cu SUA / Pe o insulă se desfășoară exerciţiile denumite „Caraibele Suverane 200”

Articole19 Sep • 244 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.