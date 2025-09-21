Starbucks a publicat o declarație în care clarifică politica companiei după ce un angajat a „refuzat” cererea unui client de a scrie numele lui Charlie Kirk pe paharul său.

Lanțul american de cafenele Starbucks a publicat o declarație în care clarifică politica companiei după ce pe TikTok a fost publicat un clip în care un angajat a „refuzat” cererea unui client de a scrie numele lui Charlie Kirk pe paharul său, scrie The Independent.

Într-un videoclip TikTok care a devenit viral, o femeie a afirmat că „Starbucks a refuzat să scrie sau să pronunțe numele lui Charlie Kirk. Nu am intrat niciodată să vorbesc despre politică, am menționat doar numele lui pentru a-l scrie pe paharul meu, în semn de omagiu”.

Clipul o arată pe femeie intrând într-un local din California al popularului lanț de cafenele pentru a comanda un ceai Mint Majesty cu două linguri de miere — băutura preferată a lui Kirk la Starbucks.

Când i se cere numele pentru comandă, femeia îi spune barmanului: „Numele este Charlie Kirk”.

„Nu putem scrie nume politice, dar [registrul] nici măcar nu a cerut un nume, așa că va costa 3,75 dolari”, răspunde barista cu un zâmbet. Femeia ripostează, întrebând: „Păi, nu poți scrie numele pe pahar?”

„Aș putea scrie «Charlie?»”, răspunde barista, iar femeia întreabă de ce nu poate scrie numele complet.

„Pentru că este politic”, explică angajata, înainte ca femeia să-i spună „las-o baltă. Nu-l vreau”.

„Barista s-a dus la soțul meu și i-a dat băuturile în loc să folosească numele „Charlie””, a adăugat femeia în descrierea postării. „Ea este cea care a adus în discuție „politica”; dacă ar fi spus „ok” și apoi ar fi scris numele, nu s-ar fi menționat politica.”

Starbucks a emis o declarație cu privire la agitația din social media legată de presupusa politică a companiei.

„Nu există restricții pentru clienții care folosesc numele lui Charlie Kirk pe comanda lor și vom lua măsuri în acest sens”, a declarat compania marți.

Lanțul a emis a doua zi o declarație mai lungă, care spunea: „Starbucks este o companie construită pe baza relațiilor umane. De zeci de ani, atașarea unui nume, în loc de un număr, la comanda unui client este o parte esențială a experienței oferite de cafenelele Starbucks.

„Cei mai mulți clienți își folosesc propriul nume. Iar când un client dorește să folosească un alt nume — inclusiv numele Charlie Kirk — atunci când comandă o băutură în cafeneaua noastră, ne propunem să respectăm preferința acestuia”, a continuat compania.

„De-a lungul anilor, am avut cazuri în care unele persoane au încercat să abuzeze de sistem. De exemplu, au furnizat ceva care nu era deloc un nume, ci mai degrabă un slogan politic, cu scopul de a-l face pe barista nostru să-l strige în timp ce le înmâna băutura preparată. Și, în unele cazuri, ca „nume”, au furnizat cuvinte cu conotație sexuală explicită sau jignitoare.

Ne propunem să fim o cafenea comunitară în care toată lumea se simte binevenită, așa că le-am oferit anterior partenerilor noștri îndrumări pentru a le cere clienților, în mod respectuos, să folosească un alt nume atunci când încearcă să utilizeze sloganuri sau fraze politice în locul numelui lor. În prezent, clarificăm cu echipa noastră că numele, în sine, pot fi utilizate de clienți la comanda lor din cafenea, după cum doresc.”

The Independent a contactat Starbucks și creatorul clipului de pe TikTok pentru comentarii suplimentare.

