Stadionul Wembley le interzice fanilor lui Taylor Swift să se adune în fața locației din Londra în această săptămână, pe fondul preocupărilor sporite privind siguranța

Din cauza recentului complot terorist de la Viena, fanii Swifties nu vor mai avea voie să se adune afara stadionului și să cânte împreună, ca în trecut, relatează Euronews.

Faptul că fanii lui Taylor Swift se adună în număr mare pentru a cânta în aer liber a devenit aproape la fel de iconic pentru turneul Eras ca și ținutele, brățările prieteniei și spectacolele acustice surpriză.

Cu toate acestea, având în vedere securitatea sporită în urma unui presupus complot terorist la un concert Swift din Viena, stadionul Wembley a anunțat că va reloca toți fanii care vor încerca să se adune în fața locației din Londra în această săptămână.

„Pentru a sprijini intrarea și ieșirea în siguranță a tuturor în interiorul stadionului, nimeni nu are voie să stea în fața oricărei intrări sau pe scările olimpice din fața stadionului”, se arată într-o declarație a stadionului Wembley. „Cei care nu dețin bilete vor fi mutați”.

Megastarul pop încheie etapa europeană a turneului său Eras Tour la Londra pe 15, 16, 17, 19 și 20 august – date care nu au fost anulate până acum.

Un purtător de cuvânt al Poliției Metropolitane a declarat: „Nimic nu indică faptul că aspectele investigate de autoritățile austriece vor avea un impact asupra evenimentelor viitoare din Londra”.

Vestea îi va dezamăgi cu siguranță pe fanii dedicați care nu au putut obține bilete, dar care plănuiau să participe în afara sălii – o practică cunoscută sub numele de „Tay-gating”.

Multe videoclipuri de pe rețelele de socializare au devenit virale, arătând mase de fani adunați în afara concertelor, ascultând melodiile lor preferate. Luna trecută, la München, fanii au profitat de un deal din apropiere pentru a vedea spectacolul.

Who needs a ticket when you have a hill? 🎟️

70,000 Swifties turned the Munich Olympiapark into a Festival Hill for a free Taylor Swift concert! A magical vibe, here are some scenes from the Olympiaberg today 🌟 #SwiftieHillFest #Munich #TaylorSwiftConcert #Swifties pic.twitter.com/v2ayKAnSfr

— Phaseeh Ul Haque (@Phaseehulhaque) July 28, 2024