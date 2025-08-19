G4Media.ro
Siria
sursa foto: Captură video Youtube

300.000 de persoane ar fi dispărut, în Siria, în perioada guvernării clanului Assad

19 Aug

Şeful unei comisii siriene privind persoanele dispărute a declarat luni că peste 300.000 de oameni ar fi dispărut în timpul deceniilor de guvernare ale clanului Assad şi al războiului civil din ţară, relatează AFP.

Mohammed Reda Jalkhi, şeful comisiei înfiinţate în mai, a declarat că mandatul organismului său se întinde din 1970, când Hafez al-Assad a ajuns la putere, până în prezent.

„Estimările noastre privind numărul de persoane dispărute sunt între 120.000 şi 300.000, iar cifra ar putea fi chiar mai mare”, a declarat el pentru agenţia oficială de ştiri SANA.

Zeci de mii de persoane au fost arestate sau au dispărut în timpul războiului civil care a izbucnit în 2011, după ce preşedintele Bashar al-Assad, fiul lui Hafez, a înăbuşit protestele antiguvernamentale. Acesta a fost înlăturat de la putere în decembrie 2024 de o coaliţie de rebeli islamişti.

În timpul războiului, toate părţile au fost acuzate de atrocităţi, inclusiv gruparea jihadistă Stat Islamic, care a ocupat vaste teritorii în Siria şi a comis abuzuri, inclusiv execuţii.

„Avem o hartă care arată peste 63 de gropi comune găsite în Siria”, a declarat Jalkhi, fără a oferi detalii. El a afirmat că se lucrează la crearea unei baze de date cu persoanele dispărute.

Mii de prizonieri au fost eliberaţi după căderea lui Bashar al-Assad, dar mulţi sirieni continuă să caute să dea de urma rudelor dispărute.

În ianuarie, preşedinta Comitetului Internaţional al Crucii Roşii (CICR), Mirjana Spoljaric, a declarat că va fi o „provocare colosală” să se determine soarta celor dispăruţi în timpul războiului civil. Ea a spus că CICR urmăreşte 43.000 de cazuri, dar că această cifră este probabil mult mai mică decât numărul total de persoane dispărute.

Peste 100.000 de persoane au murit în detenţie sub tortură sau din cauza condiţiilor sanitare precare din Siria în timpul războiului civil, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului


