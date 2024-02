Spitalul de Urgență din Suceava va avea heliport funcțional de la finalul lunii / Consiliul Județean a investit 1 milion de euro

Managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, dr. Alexandru Calacnea, a anunţat că unitatea medicală pe care o conduce va avea un heliport funcţional începând de la finalul acestei luni. Heliportul a fost construit de Consiliul Judeţean Suceava cu 1 milion de euro, relatează News.ro

”La începutul lunii februarie, în 1-2, am avut vizita în teritoriu, auditul inspectorilor Autorităţii Aeronautice Civile Române care au verificat heliportul, tot ceea ce ţine de heliport, personalul angajat în această zonă, cunoştinţele pe care aceştia le deţin. Am primit undă verde, asta însemnând că în cel mai scurt timp, în 10-14 zile să primim certificatul şi heliportul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sfântul Ioan cel Nou Suceava să intre cu adevărat în slujba pacienţilor pentru că este nevoie acută în această zonă”, a declarat dr. Alexandru Calancea.

Spitalul din Suceava uncţionează ca spital regional, astfel că un asemenea heliport era necesar.

”Judeţul Suceava, dar şi judeţele vecine şi vorbesc de Botoşani, Bacău, Bistriţa, au nevoie pentru că Spitalul Clinic Judeţean Suceava a devenit un spital de interes regional prin specialităţile unice pe care le avem, prin procedurile unice în această zonă. Acest heliport va scurta foarte mult timpii de ajungere a pacienţilor cu patologii grave la Spitalul Clinic Judeţean Suceava”, a mai spus Calancea.

Investişia se ridică la 1 milion de euro.

”Este o investiţie de aproximativ 1 milion de euro, făcut de Consiliul Judeţean, spitalul aflându-se sub tutela, sub coordonarea CJ şi sperăm ca în cel mai scurt timp, până la finele lunii februarie să avem acest heliport funcţional şi sută la sută în slujba pacienţilor. Spitalul Clinic Judeţean Suceava este unul dintre puţinele spitale care tratează modern AVC-ul în România. Nu sunt specialist în neurologie, dar vă pot spune din discuţiile pe care le am cu specialiştii, suntem subnormaţi ca şi număr de centre la numărul de populaţie pe care îl avem. Cred că avem 6 centre care tratează modern AVC în România”, a mai spus Calancea.