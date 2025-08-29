Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul sava cel Sfințit” – un model nou în Sănătate: ”Vindecarea începe atunci când sufletul își recapătă liniștea și speranța”, spune Alina Ion, fondatoarea spitalului

Povestea Spitalului de Recuperare Medicală „Sfântul Sava cel Sfințit” nu poate să lase pe nimeni indiferent. Alina Ion, fondatoarea acestui loc unic în România, a pornit la drum cu o convingere simplă, dar puternică: pacienții imobilizați pot fi repuși pe picioare, atunci când medicina se întâlnește cu credința.

Totul a început încă din copilărie, când Alina o privea pe străbunica ei, o femeie simplă, moașa satului, care îngrijea bolnavii cu răbdare și multă bunătate. Acea imagine i-a rămas adânc în suflet și a sădit în ea dorința de a duce mai departe o moștenire de grijă și iubire față de oameni. A devenit asistent medical, apoi psiholog, dar misiunea ei nu s-a oprit aici: a ridicat, pas cu pas, un spital unde pacienții pe care alții nu-i mai primeau să aibă din nou o șansă.

Astăzi, Spitalul de Recuperare Medicală „Sfântul Sava cel Sfințit” primește pacienți în stări extrem de grave – oameni în comă, în stare vegetativă sau cu dizabilități severe. Aici, nimeni nu este considerat „un caz pierdut”. Fiecare pacient este privit cu demnitate, ca o viață prețioasă, care merită toată lupta și tot efortul pentru a se ridica din nou.

Ceea ce face diferența față de alte unități medicale nu este doar dotarea excepțională, cu aparatură modernă, inovativă, adusă din străinătate, sau echipa complexă, pluridisciplinară, formată din zeci de medici, kinetoterapeuți, fizioterapeuți, maseuri logopezi și psihologi. Ceea ce transformă acest loc este atmosfera. Pereții sunt plini de flori și de lumină, personalul întâmpină pe toată lumea cu zâmbetul pe buze, iar curățenia și optimismul se simt la fiecare pas. Pentru că, așa cum spune Alina Ion, „vindecarea începe atunci când sufletul își recapătă liniștea și speranța”.

Credința are un rol esențial în tot ceea ce se întâmplă aici. Spitalul este situat în pantelimon, la câțiva kilometri de Mănăstirea Pasărea, iar legătura cu viața monahală de aici este vie și puternică. Pentru pacienți se țin rugăciuni și slujbe chiar în mănăstire, dar Alina Ion a adus și în curtea spitalului, din Grecia, o mică biserică, unde pacienții, rudele acestora și angajații spitalului se pot ruga zilnic. Aici găsește și Alina Ion forța de a continua, oricâte cumpene ar întâmpina. Ea spune că 50% din vindecare vine din credință, din rugăciune și din deschiderea sufletească a pacientului. Restul înseamnă tratament bazat pe știință și muncă susținută.

Familiile pacienților au acces în Spitalul ”Sfântul Sava cel Sfințit” și sunt considerate parte din echipa de recuperare, pentru că nicio mașină și nicio terapie nu pot înlocui puterea unei mângâieri, a unei încurajări sau a iubirii celor dragi. De asemenea, familiile pacienților primesc clipuri video cu exercițiile pe care cei internați le execută la sală, pentru a fi permanent informați cu privire la evoluția celor dragi.

Desigur, drumul nu este lipsit de greutăți. Alina Ion, fondatoarea și manager al Spitalului de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit”, vorbește deschis despre problemele din sistemul sanitar românesc: legislație stufoasă, lipsă de infrastructură, birocrație. Și totuși, ea alege să privească înainte cu încredere, convinsă că schimbarea sistemului se poate face prin responsabilitate, transparență și implicare din partea fiecăruia.

Planurile de viitor sunt mari: extinderea Spitalului ”Sfântul Sava cel Sfințit” și consolidarea acestui model de antreprenoriat în Sănătate, care îmbină medicina cu credința și cu dragostea pentru oameni.

”La Spitalul ”Sfântul Sava cel Sfințit”, nu se oferă doar tratament, ci și speranță. Nu se fac doar terapii, ci se aduce lumină în suflete. Iar pacienții care reușesc să facă primii pași după luni de luptă, familiile care își văd din nou pe cei dragi mergând și zâmbetele celor care păreau pierduți, dar au fost repuși pe picioare, la propriu, – acestea sunt adevăratele minuni care dau sens întregii noastre misiuni medicale și spirituale.

Centrul de excelență „Sfântul Sava cel Sfințit” nu este doar un spital. Este locul unde oamenii învață că, atunci când medicina și credința merg mână în mână, imposibilul devine posibil”, spune Alina Ion, într-un interviu pentru Capital de Sănătate.

Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit”, din Pantelimon, Ilfov, recunoscut pentru cele mai bune rezultate dovedite, anunță o ofertă limitată la recuperarea intensivă de 15 zile.

În această perioadă, Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit” a redus prețurile cu aproape 30%, oferind servicii gratuite premium în toate pachetele de recuperare medicală intensivă, de 7, 10, respectiv 15 zile.

PACHETUL de 15 zile – include DOUĂ ZILE GRATUITE de spitalizare și SERVICII PREMIUM

Servicii incluse în pachet:

✅Cazare premium în 𝐬𝐚𝐥𝐨𝐧 𝐜𝐮 𝐝𝐨𝐮ă 𝐩𝐚𝐭𝐮𝐫𝐢, condiții hoteliere;

✅Îngrijire medicală 24/7, cu echipă de specialiști mereu alături de pacient;

✅14 ședințe de kinetoterapie, adaptate nevoilor pacientului (1 ședință pe zi);

✅14 ședințe de fizioterapie – Tecar, curenți, Shockwave (1 ședință pe zi);

✅Terapie cu aparatură de ultimă generație – inclusiv orteza Bioness pentru redobândirea funcțiilor mâinii (esențială în recuperarea post-AVC);

✅14 ședințe de masaj (1 ședință pe zi);

✅2 ședințe de logopedie sau consiliere psihologică (1 ședință pe săptămână);

✅3 mese pe zi, cu hrană proaspătă, pregătită în bucătăria spitalului, la standarde superioare.

* Nu sunt incluse analizele medicale realizate la internare, medicația și materialele sanitare

BONUS 1

✅ GRATUIT 2 zile de recuperare medicală în valoare de 1900 lei

BONUS 2

✅ GRATUIT 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐢 𝐏𝐑𝐄𝐌𝐈𝐔𝐌 incluse în pachet:

👉 Medic de caz alocat și linie telefonică directă pentru aparținători;

👉 Kinetoterapeut/Fizioterapeut dedicat pentru pacient;

👉 Linie de gardă cu medic specialist și asistentă personală permanentă;

👉 Comunicăm periodic stadiul evoluției pacientului la telefon sau prin Whatsapp;

👉 Pentru apartinători trimitem clipuri scurte din procesul de recuperare;

Valoare servicii: 2250 lei oferite GRATUIT (incluse în pachetul de recuperare).

15 zile de recuperare medicală intensivă cu toate procedurile de recuperare medicală incluse, asistență medicală, consiliere psihologică, administrarea medicației și linie de gardă 24/7 incluse în preț:

10500 𝐑𝐎𝐍 (în loc de 14250 RON), adică 700 lei/zi în loc de 950 lei/zi + 2 zile de recuperare medicală GRATUIT (în valoare de 1900 lei) + GRATUIT pachetul PREMIUM în valoare de 2250 lei.

* Serviciile medicale NU sunt decontate prin CNAS

Date de contact: 0724.021.090 | 0724.338.881

[email protected]

Str Cozieni nr 2, Pantelimon, Ilfov

https://spitalulsfantulsava.ro/oferte-recuperare-medicala/