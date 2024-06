Sonda chineză Chang’e 6 a decolat de pe Lună cu mostre de pe partea ascunsă a satelitului

Modulul de ascensiune „al sondei chineze Chang’e-6 a decolat marți dimineață de pe suprafața Lunii transportând eșantioane colectate de pe partea ascunsă a Lunii, o performanță fără precedent în istoria explorării lunare de către oameni”, a anunțat agenția oficială China Nouă, citând Administrația Națională Spațială Chineză (CNSA), potrivit Le Figaro.

Chang’e 6 a aterizat duminică în imensul bazin South Pole-Aitken, unul dintre cele mai mari cratere de impact cunoscute din sistemul solar, situat pe partea ascunsă a Lunii, potrivit administrației spațiale. Misiunea sondei, programată să dureze 53 de zile, a început în 3 mai, având ca obiectiv principal colectarea de eșantioane. Pentru a face acest lucru, ea dispune de un burghiu pentru a colecta mostre de sub suprafață și de un braț pentru a lua material direct de la suprafață. După ce a reușit să colecteze eșantioane, „un steag național chinezesc purtat de modulul de aterizare a fost desfășurat pentru prima dată pe partea ascunsă a Lunii”, a relatat China Nouă.

