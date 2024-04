O navă spațială chineză a andocat cu succes la stația spațială Tiangong (China Nouă)

O navă spațială chineză a „andocat cu succes” vineri la stația spațială Tiangong, a anunțat presa de stat chineză, în cadrul unui program care vizează trimiterea de astronauți pe Lună până în 2030.

Cei trei astronauți din misiunea Shenzhou-18 au decolat la bordul unei nave spațiale pe o rachetă purtătoare Long March-2F de la centrul de lansare a sateliților Jiuquan, în nord-vestul Chinei, la ora locală 20:59 (12:59 GMT), potrivit boursorama.com.

Spectatorii au aplaudat în timp ce racheta a decolat pe cerul nopții, potrivit unui jurnalist AFP aflat la fața locului.

Congratulations to #Shenzhou18 on the remarkable liftoff! Wish the crew a successful mission aboard the #Tiangong space station. pic.twitter.com/vsyPMuONcZ

— Zhang Meifang (@CGMeifangZhang) April 26, 2024