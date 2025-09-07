Slovenul Matej Jug va arbitra meciul Cipru – România, din preliminariile CM-2026
Arbitrul sloven Matej Jug va arbitra meciul Cipru – România, care va avea loc, marţi, de la ora 21.45, în grupa H, din preliminariile CM-2026, notează News.ro.
