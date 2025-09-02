Situaţiile de preţuri negative la electricitate în Spania s-au dublat în acest an comparativ cu totalul din 2024

Numărul situaţiilor în care preţurile la electricitate au fost sub zero în Spania este deja de două ori mai mare decât totalul de anul trecut, după creşterea explozivă a producţiei de energie fotovoltaică, cel mai recent indiciu al modului în care autorităţile se chinuie să integreze producţia din ce în ce mai mare de energie verde, transmite Bloomberg, transmite Agerpres.

De la începutul anului şi până în prezent, pe piaţa iberică au fost înregistrate peste 500 de situaţii de preţuri negative în anumite intervale orare, arată datele furnizate de bursa de electricitate OMIE. Alte pieţe europene, inclusiv Germania şi Franţa, au înregistrat şi ele creşteri mari ale situaţiilor cu preţuri negative, chiar dacă nu la fel de mari ca în Spania.

Primul caz de preţuri negative la electricitate în Europa s-a înregistrat în urmă cu aproape două decenii, însă în ultimii ani fenomenul a explodat pe măsură ce avansul energiei ieftine din surse regenerabile continuă să inunde sistemele energetice. Acesta este un indiciu că este nevoie de mai multe capacităţi de stocare, care să absoarbă excesul de producţie.

În urma cu un an, producţia de energie fotovoltaică a Spaniei a trecut pentru prima dată pragul de 20 de Gigavaţi, şi între timp această situaţie s-a întâmplat de mai multe ori. Reţeaua Europeană a Operatorilor de Sisteme de Transport de Energie Electrică (ENTSO-E) estimează că în aproape două treimi din zilele din această vară, Spania a avut o producţie de energie fotovoltaică de peste 20 de GW.

În timp ce investitorii suferă de pe urma diminuării profiturilor, unii consumatori cu tarife flexibile culeg beneficiile. Pe piaţa pentru ziua următoare, preţul mediu în Spania a scăzut cu aproape o treime comparativ cu situaţia din 2024.

Până la 1 septembrie 2025, Spania a înregistrat 503 de intervale orare cu preţuri negative la electricitate, comparativ cu 451 în Germania şi 436 în Franţa.

Cu toate acestea, preţurile din Spania au tendinţa de a nu scădea atât de mult sub zero ca pe alte pieţe. Cel mai mult au ajuns până la minus 15 euro pentru un Megawatt-oră, comparativ cu un minus de 250 de euro pentru un Megawatt-oră atins în Germania la începutul anului. Motivul este acela că producătorii de energie fotovoltaică din Spania nu primesc la fel de multe subvenţii ca jucătorii de pe alte pieţe. Asta înseamnă mai puţine stimulente să opreşti producţia când preţurile scad sub nivelul zero.

Producţia solidă de energie hidro şi cererea slabă sunt şi ei factori importanţi care au alimentat preţurile negative în Spania. O limitare a exporturilor spre unele din statele vecine după blackout-ul din luna aprilie, a contribuit de asemenea la situaţiile de preţuri negative.