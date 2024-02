Singurul primar USR din judeţul Sibiu a trecut la PSD / USR a transmis că primarul din Micăsasa este o dezamăgire: Am cheltuit resurse importante, mai ales umane, pentru a-l susţine să câştige alegerile în 2020

Singurul primar USR din judeţul Sibiu, Timotei Păcurar, împreună cu viceprimarul USR, Adrian Suciu, ambii din comuna Micăsasa, au trecut la PSD, ceea ce nemulţumeşte Organizaţia Judeţeană a USR Sibiu, care îi critică pe social-democraţi că racolează primarii de la alte partide.

„Primarul şi viceprimarul USR din Micăsasa se alătură echipei PSD Sibiu. Viceprimarul Adrian Suciu va fi candidatul PSD la funcţia de primar, la următoarele alegeri”, a anunţat liderul judeţean al PSD, deputatul Bogdan Trif, sâmbătă, pe pagina sa de socializare.

„Am ales să mă alătur, la următorul scrutin electoral, echipei social-democraţilor pentru a putea să continui proiectele începute în comună, dar şi pentru a implementa alte obiective pe care le avem în plan şi care sunt cerute de cetăţenii din Micăsasa. În aceşti patru ani, am avut realizări importante, dar consider că putem materializa toate proiectele având alături o echipă judeţeană puternică şi preocupată de nevoile comunităţii din Micăsasa şi o echipă naţională care ne va acorda tot sprijinul. Îmi asum candidatura la Primăria Micăsasa pentru că acest lucru l-am convenit cu actualul primar, cu care am făcut şi voi face, în continuare, echipă. Doar împreună şi uniţi cu toţi cetăţenii, putem să facem din Micăsasa comuna în care ne dorim să locuim cu toţii’, a precizat pe Facebook, Adrian Suciu, viceprimarul comunei Micăsasa, candidat al PSD la postul de primar al localităţii.

Actualul primar al comunei Micăsasa, Timotei Păcurar, a anunţat că îl susţine pe viceprimarul Suciu, la alegerile din vară.

„Împreună cu domnul viceprimar am făcut echipă în nenumărate proiecte chiar înainte de a face administraţie şi vreau să continuăm să realizăm proiecte pentru comunitate. Atunci când vine vorba despre oameni şi comunitate, nu cred că-şi au loc orgoliile şi de aceea aleg să susţin candidatura lui Adrian Suciu pentru funcţia de primar. În ultimii patru ani, ne-am preocupat să facem proiecte în comunitate, chiar dacă liderii politici din USR nu ne-au susţinut şi nu ne-au trecut pragul comunei de multe ori. Deşi au fost perioade în care au avut pârghii, fiind la guvernare, şi puteau să aloce fonduri pentru realizarea proiectelor noastre, ne-au ignorat, demonstrând în felul acesta că nu le pasă de reprezentanţii lor în teritoriu şi de cetăţenii care le-au acordat votul. Pornim cu încredere pe un nou drum, cu certitudinea că în această echipă putem face mult mai multe lucruri pentru comunitatea noastră. Îl susţin pe Adrian pentru mandatul de primar fiind sigur că va continua lucrurile pe care le-am început împreună şi că va atrage noi investiţii pentru comunitatea noastră’, a scris pe Facebook primarul comunei Micăsasa.

Preşedintele PSD Sibiu, deputatul Bogdan Trif, îi asigură pe locuitorii comunei Micăsasa, că social-democraţii vor munci împreună pentru a aduce bunăstare în localitatea lor.

Liderul Organizaţiei Judeţene Sibiu a USR, Ruxandra Cibu Deaconu, a transmis reacţia organizaţiei în legătură cu plecarea primarului şi viceprimarului USR din Micăsasa, la PSD. Alin Deteşan, vicepreşedinte al Organizaţiei Judeţene USR Sibiu a precizat că, „politica PSD bazată pe traseism politic, pe racolarea de primari de la alte partide, nu dovedeşte altceva decât că partidul lui Dragnea, Năstase şi acum Ciolacu nu are valoare şi nu-şi poate desemna, iată, candidaţi din propriul partid.”

„Primarul din Micăsasa este o dezamăgire pentru noi, având în vedere că am cheltuit resurse importante, mai ales umane, pentru a-l susţine să câştige alegerile în 2020. Dacă ar avea onoare, ar demisiona în acest moment din USR, pentru a putea candida din partea oricărui partid doreşte. Probabil nu va face asta, iar oamenii din comună vor înţelege exact ce trebuie să înţeleagă’, a declarat Ovidiu Gederth, consilier USR Micăsasa, în numele organizaţiei locale a USR, conform Agerpres.

USR împreună cu Alianţa Dreapta Unită anunţă că, „vor avea propuneri de candidaţi valoroşi în aproape toate oraşele şi comunele din Judeţul Sibiu, inclusiv la Micăsasa.”

„Din fericire, echipa USR Micăsasa, pe care primarul de acolo s-a bazat să-i facem munca în aceşti aproape patru ani, este una valoroasă şi se va lupta în continuare pentru oamenii din comună, nu pentru propriile interese, aşa cum au făcut cei care pleacă”, a mai declarat Ovidiu Gederth, consilier USR Micăsasa.

Cei din USR Sibiu consideră că „au fost minţiţi” de foştii lor colegi, cei care au plecat la PSD.

„Este limpede că nu au onoare şi bun simţ şi asta este dovedit în special prin faptul că ne-au minţit, deşi i-am întrebat de fiecare dată despre zvonurile privind negocierile cu PSD. Acum e clar că banii contează pentru unii, nu respectul faţă de alegători. Aşa cum am mai spus, în USR rămâne doar cine are curaj să se lupte cu mafia PSD – PNL şi nu cedează la prima ofertă din partea celui mai corupt partid din România”, a transmis Organizaţia Judeţeană a USR Sibiu.

Primul membru USR Sibiu care a trecut la PSD a fost senatorul Claudiu Mureşan, membru afiliat la grupul parlamentar al PSD, începând cu data de 12 septembrie 2023.