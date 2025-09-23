Sindicate din administrație acuză Cancelaria premierului de presiuni după ce a cerut numele angajaților de la Guvern care au participat la un protest: „Instigare la delațiune”, „imixtiune tipică regimului comunist”

G4Media.ro
Sindicate din administrație acuză Cancelaria premierului de presiuni după ce a cerut…

protest piata victoriei, sindicalisti, guvern, angajati
Sursa Foto: G4Media.ro

23 Sep

Mai multe organizații sindicale din administrația publică au transmis adrese oficiale către Cancelaria prim-ministrului, în care protestează față de solicitarea venită din partea șefului cancelariei, Mihai Jurca, de a întocmi liste nominale cu angajații Guvernului care au participat la protestul din 15 septembrie.

Sindicatul SCUT pentru Administrația Publică, afiliat la Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) și la Cartel Alfa, a catalogat cererea drept o încălcare gravă a Constituției și a Legii dialogului social:

„Considerăm că ați instigat o organizație sindicală la delațiune, ceea ce nu face cinste unei instituții a Statului Român, cea mai aproape de prim-ministrul României”

Organizația avertizează că o astfel de practică încalcă libertatea de întrunire și dreptul la grevă, garantate de Constituție și de convențiile Organizației Internaționale a Muncii.

Sindicatul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (SCNSAS), afiliat tot la FNSA, se declară „profund dezamăgit și indignat” de acest demers și face o paralelă directă cu practicile regimului comunist:

„Vă garantăm că aceste practici de intimidare și de presiune asupra cetățenilor (…) nu ne sunt străine, dat fiind obiectul nostru de activitate – studierea arhivelor Securității”

La rândul său, Sindicatul din Administrația Publică Locală Dâmbovița consideră că solicitarea Cancelariei este „o imixtiune crasă în activitatea unei organizații sindicale” și „o formă de intimidare și presiune asupra salariaților din subordine tipică regimului comunist”

Cele cinci organizații sindicale care au trimis adresa la Guvern sunt Sindicatul SCUT privind Administrația Publică, Sindicatul SAPL Dâmbovița afiliat la Federația Națională a Sindicatelor din Administrație, Sindicaltul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Sindicatul Liber Solidaritatea și Sindicatul Cartel Alfa.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

