Sindicaliştii din educaţie anunţă că strâng semnături pentru abrogarea unor măsuri din Legea austerităţii: „Este momentul ca întreaga clasă politică să înţeleagă că nu se mai poate face învăţământ european cu costuri dâmboviţene”

Federaţiile sindicale din educaţie anunţă că strâng semnături pentru a promova o iniţiativă legislativă prin care să fie abrogate măsurile din legea austerităţii referitoare la majorarea efectivelor de elevi, preşcolari şi/sau antepreşcolari, mărirea normei didactice de predare, a celor care reduc tariful la plata cu ora şi şi a celor referitoare la ”modificarea degrevărilor personalului didactic de conducere, de îndrumare şi control”. De asemenea propun creşterea la 3 salarii de bază a primei de instalare pentru personalul didactic repartizat cu statut de cadru didactic titular în unităţi de învăţământ aflate în zone din mediul rural, defavorizate sau izolate, transmite News.ro.

”Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET” şi Federaţia Naţională Sindicală „Alma Mater”, în numele celor peste 250 000 de salariaţi ale căror interese le reprezintă au decis – în această perioadă de proteste zilnice în faţa sediului Ministerului Educaţiei şi Cercetării generate de intrarea în vigoare a Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal bugetare – să uzeze de dreptul cetăţenilor la iniţiativă legislativă prevăzut de art.74 alin. (1) din Constituţia României, revizuită. În acest sens, am hotărât constituirea, din reprezentanţi ai federaţiilor noastre, a unui comitet de iniţiativă legislativă pentru a declanşa procedura de strângere a 100.000 de semnături de la cetăţeni cu drept de vot din cel puţin un sfert din judeţele ţării, pentru susţinerea unui proiect de lege privind unele măsuri în domeniul învăţământului, prin care să se înlăture măsurile dispuse arbitrar, fără un studiu de impact, prin Legea nr. 141/2025 şi care aruncă sistemul educaţional în criză”, anunţă vineri sindicaliştii.

Ei afirmă că, având în vedere subfinanţarea cronică a învăţământului şi gravele probleme pe care Legea nr. 141/2025 le-a generat sistemului şi salariaţilor săi, recurg la acest demers de strângere de semnături pentru promovarea de către cetăţenii cu drept de vot a unui proiect de lege.

”Prin acest proiect de lege propunem abrogarea prevederilor privind majorarea efectivelor de elevi, preşcolari şi/sau antepreşcolari, a celor privitoare la mărirea normei didactice de predare, a celor care reglementează un tarif la plata cu ora la un nivel mult inferior celui care s-a aplicat 28 de ani (de la data intrării în vigoare a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic şi până în prezent) şi a celor referitoare la modificarea degrevărilor personalului didactic de conducere, de îndrumare şi control. De asemenea propunem creşterea la 3 salarii de bază ale persoanei, a cuantumului primei de instalare neimpozabilă ce se acordă, începând cu anul şcolar 2026-2027, personalului didactic repartizat cu statut de cadru didactic titular în unităţi de învăţământ aflate în zone din mediul rural, defavorizate sau izolate”, precizează reprezentanţii cadrelor didcatice.

După ce proiectul de lege va obţine avizul Consiliului Legislativ şi va fi publicat în Monitorul Oficial, va exista o perioadă de maximum 6 luni în care trebuie să strânse cele peste 100.0000 de semnături şi pentru a-l înregistra la Camera Deputaţilor.

”Prin promovarea acestui proiect de iniţiativă legislativă, F.S.L.I., F.S.E. „SPIRU HARET” şi F.N.S. „Alma Mater” lansează „o provocare” întregii clase politice din România care, în mod demagogic, declară că învăţământul românesc este o „prioritate naţională”, dar, în realitate, an de an, şcoala românească şi salariaţii săi au fost trataţi ca „cenuşăreasa” sistemului bugetar şi primii sacrificaţi ori de câte ori s-au dispus măsuri de reducere a deficitului bugetar”, explică sindicaliştii.

Ei îşi exprimă speranţa că, pe parcursul dezbaterilor parlamentare, politicienii vor da dovadă de voinţa politică necesară pentru adoptarea acestui proiect de lege în forma propusă.

”Este momentul ca întreaga clasă politică să înţeleagă că nu se mai poate face învăţământ european cu costuri dâmboviţene şi că ieşirea României din criză nu se poate realiza prin sacrificarea personalului din învăţământ şi bulversarea întregului sistem educaţional”, afirmă sindicaliştii din învăţământ.

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET” şi Federaţia Naţională Sindicală „Alma Mater” fac apel la întreaga societate civilă, la părinţi şi elevii majori, la studenţi pentru a sprijini în strângerea a minimum 100.000 de semnături necesare promovării în Parlament a iniţiativei legislative.