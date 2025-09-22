G4Media.ro
Sindicaliștii din aparatul de lucru al Guvernului acuză “încălcări grave ale drepturilor sindicale” și solicită intervenția instituțiilor europene și internaționale

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) a transmis o scrisoare deschisă către Comisia Europeană, Organizația Internațională a Muncii (OIM) și Ombudsmanul European în care acuză “o serie de practici abuzive și contrare standardelor europene și internaționale privind libertatea de asociere și protecția liderilor sindicali exercitate la vârful Guvernului”.

Care sunt acuzațiile formulate de sindicaliștii de la Guvern:

  • Restructurare discriminatorie – prin planul de reorganizare a Cancelariei Prim-ministrului, structura în care activează liderul SAALG este vizată spre a fi desființată, fără justificare temeinică, măsură ce are ca efect eliminarea președintelui SAALG.
  • Tentative de intimidare a protestatarilor – conducerea Cancelariei Prim-ministrului a solicitat identificarea nominală a angajaților care au participat la o manifestație pașnică spontană, ceea ce contravine dreptului constituțional la întrunire și legislației privind dialogul social.
  • Presiuni politice și retorică ostilă – declarații publice recente ale unor reprezentanți ai Guvernului, inclusiv ale actualului Prim-ministru, au vizat discreditarea activității profesionale și sindicale și justificarea unor măsuri represive.

SAALG afirmă că aceste practici reprezintă:

  • – încălcarea Constituției României și a Legii nr. 367/2022 privind dialogul social;
  • – violarea dispozițiilor Convențiilor OIM nr. 87 și 98;
  • – nerespectarea articolelor 11 și 12 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

În adresa transmisă instituțiilor menționate anterior, SAALG solicită instituțiilor europene și internaționale:

  • 1. evaluarea compatibilității acestor măsuri cu standardele europene și internaționale;
  • 2. emiterea unui raport public privind respectarea libertății sindicale în România;
  • 3. adresarea unor interpelări oficiale Guvernului României pentru a obține garanții că represaliile la adresa liderilor sindicali vor înceta;
  • 4. asigurarea unor garanții pentru un dialog social real.

„În loc să fie recunoscut ca partener de dialog social, primul sindicat constituit în cadrul Guvernului României este tratat ca un adversar politic. Această atitudine nu doar că subminează libertatea de asociere, dar afectează grav capacitatea administrativă a statului și poate pune în pericol angajamentele internaționale ale României”, a declarat Noni-Emil Iordache, președintele SAALG.

