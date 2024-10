Simona Halep și-a aflat adversara din turul întâi al turneului WTA de la Hong Kong / La turneu participă și Ana Bogdan

Simona Halep (33 de ani, locul 869 WTA) va juca în primul tur al turneului WTA 250 de la Hong Kong împotriva chinezoaicei Yue Yen (26 de ani, locul 44 WTA). Halep și Yen nu s-au mai întâlnit până acum într-un duel direct.

Simona s-a întors în tenis la începutul lunii octombrie la un turneu tot din Hong Kong, un Challenger, unde a obținut prima victorie împotriva Arinei Rodionova (116 WTA), dar a pierdut ulterior în turul doi în fața Annei Blinkova (85 WTA).

La turneul cu premii de 267.082 dolari participă și Ana Bogdan (31 de ani, locul 109 WTA), care va juca în primul tur cu Kimberly Birrell (26 de ani, locul 111 WTA) din Australia.

The draw for the #PHKTO2024 women’s singles is out! 🔥

👉 Top seed Diana Shnaider and defending champion Leylah Fernandez are in the top half 👉 Katie Boulter and Wang Xinyu in the bottom half

👉 #TeamHKChina Eudice Chong and Cody Wong face Priscilla Hon and Cristina Bucsa… pic.twitter.com/uy2YUpyFXx

— HongKong Tennis Open (@HKTennisOpen) October 26, 2024