Simona Halep, pe Facebook: „Fanilor, jucătorilor și staff-ului turneului de la Miami Open – mulțumesc că mi-ați făcut revenirea atât de specială”

Simona Halep a postat pe Facebook, miercuri seara, mai multe fotografii de la Miami, alături de un mesaj de mulțumire: „Fanilor, jucătorilor și staff-ului turneului de la Miami Open – mulțumesc că mi-ați făcut revenirea atât de specială”.

Simona Halep a fost învinsă de spaniola Paula Badosa (locul 80 WTA), scor 1-6, 6-4, 6-3, în primul tur la Miami Open, după o oră şi 58 de minute de joc. Aceasta a fost prima partidă jucată de Halep după 569 de zile şi după ce a fost depistată pozitiv şi suspendată. În setul doi, Simona a acuzat o durere la umărul drept.

Simona Halep a declarat, pentru Digi Sport, după eliminare, că îşi doreşte foarte mult să participe la Jocurile Olimpice.

“E o bucurie foarte mare să mă reîntorc pe teren la un turneu atât de mare (n.r. – Miami Open). Poate m-am grăbit, m-am aruncat la un nivel foarte înalt, dar nu a fost rău. Mă bucur foarte mult că am venit şi am jucat. Am retrăit meciurile pe care le-am făcut”, a spus Halep.

“Îmi doresc tare mult să fiu la Olimpiadă, la Paris. O să se joace la Roland Garros, unde eu mă simt cel ma bine şi sper să fac treabă bună”, a adăugat ea.