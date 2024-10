Simona Halep, la revenirea în țară: „Nu vreau zile libere, am nevoie de victorii să prind încredere”

Simona Halep a revenit în România după participarea la turneul WTA 250 de la Hong Kong, iar fosta lideră mondială a spus, printre altele, că nu-și va lua zile libere, că are nevoie de multe antrenamente și de victorii pentru a căpăta încredere.

În runda inaugurală de la Hong Kong, Simona a cedat, scor 3-6, 3-6, cu Yue Yuan, dar a avut șansele sale de-a lungul meciului. În setul al doilea, Halep a condus cu 3-0, dar a urmat o cădere care i-a permis adversarei să închidă meciul după ce a câștigat șase gameuri la rând.

Revenită miercuri în țară, Simona a spus că nu vrea pună presiune pe ea, că ia totul ca pe un bonus și că are nevoie de victorii pentru ca încrederea să-i revină.

„N-a fost așa de cald cum a fost la primul turneu din Asia. Oricum, condițiile sunt aceleași pentru toată lumea, nu am de ce să mă plâng. Am câteva zile de pauză și voi discuta cu domnul Dobre să vedem ce se va întâmpla mai departe.

Aceste meciuri fac parte din proces, nu mă deranjează. Nu este o dramă ce se întâmpla acum, e normal, a fost o perioadă lungă în care n-am jucat. Vin după o accidentare, cu ruptură de cartilaje. Este foarte greu să joci, dar acum nu mă mai doare. Nu vreau să o iau ca pe o luptă, încerc să dau cât pot de fiecare dată și să muncesc.

Tenisul meu e ok, nu mai fac greșelile pe care le făceam înainte. Fizic, pe partea de meciuri, este mult mai dificil, este diferență de la antrenament la meci. Îmi va lua ceva să mă adaptez. La retur mă descurcam și înainte și a rămas partea asta, serviciul a fost destul de slab. Nu o să fiu foarte critică cu mine, o să merg mai departe și o să văd ce o să fac.

Vreau meciuri mai multe, am nevoie de victorii să prind încredere, dar nu vreau să pun presiune pe mine. Ce fac acum e un bonus, am făcut destule în carieră și sunt împăcată. Am jucat doar 2-3 meciuri, nu am jucat cu jucătoare foarte puternice. Am urmărit la televizor, Swiatek și Sabalenka sunt foarte puternice și lovesc mingea bine.

Cu domnul antrenor Dobre mă înțeleg foarte bine, e un om care mă înțelege perfect și e răbdător, ceea ce este foarte important în acest moment al carierei mele. Sper să fiu bine. Prioritatea mea este antrenamentul, nu vreau zile libere.

Le doresc succes fetelor și echipei (n.r. la turneul Billie Jean King Cup). Horia (n.r. Tecău) sper să le dea sfaturi bune. E un avantaj că nu joacă Osaka, dar fiecare meci este dificil, să joci pentru țara ta este mereu mai greu. Le doresc putere și să câștige.

Aici (n.r. în România) nu prea m-am antrenat în perioada asta pentru că a fost mai frig, vara m-am antrenat aici, iarna îmi place mai mult la Dubai pentru că sunt condiții mai bune” – Simona Halep, pe aeroport, citată de Gsp.ro.

Loses like this hurt to watch, but just getting matches to build her strength is most important. Yuan played great and earned this win. Simona didn’t play terribly herself just not near Yuan’s level. Yue Yuan defeated Simona Halep 6-3, 6-3. pic.twitter.com/p9x7hNNUWz

— Romanian Tennis (@WTARomania) October 28, 2024