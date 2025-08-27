Servicii de reabilitare musculo-scheletică, dezvoltate cu sprijinul UE, în Ungaria și România / Va fi renovată o secție medicală a Spitalului Județean de Urgență Timiș din oraşul Lovrin / Proiect comun de 10,937 milioane de euro

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

În cadrul unui proiect româno-ungar, vor fi dezvoltate, din fonduri UE, servicii de reabilitare musculo-scheletică în două oraşe ungare din judeţul Csongrád-Csanád, respectiv la Szentes și Mórahalom, precum și la Timișoara, a informat Direcția de Relații Publice a Universității din Seghedin, într-un comunicat remis Agenţiei de Presă MTI, informează Agenția de presă Rador.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit comunicatului, proiectul, care va dura până la sfârșitul anului 2027 în trei instituții medicale din județele Timiș și în Csongrád-Csanád, se concentrează asupra îmbunătățirii calității vieții prin asigurarea accesului la servicii medicale extinse și dezvoltarea infrastructurii sanitare.

Proiectul, cu un buget de 10,937 milioane de euro, implementat la Spitalul Județean de Urgență Timișoara, Centrul Multidisciplinar Szentes al Universității din Szeged și la Mórahalom va avea o abordare cuprinzătoare și inovatoare, îmbunătățind semnificativ nivelul actual al serviciilor de reabilitare. Cooperarea transfrontalieră și intersectorială joacă un rol central în cadrul inițiativei.

Sprijinul va fi utilizat pentru extinderea Secţiei de reabilitare musculo-scheletică al Centrului Multidisciplinar din Szentes cu 18 paturi și pentru renovarea ambulatoriului stațiunii balneare din Szentes, ceea ce va implica și o dezvoltare importantă a dotărilor.

Cooperarea include, de asemenea, transferul de cunoștințe de specialitate și crearea de rețele prin organizarea de programe comune pentru specialiştii din domeniul sănătății în vederea însuşirii celor mai noi tehnici și metode de reabilitare, precum și organizarea de forumuri și seminarii pentru schimbul de cunoștințe, ceea ce oferă specialiştilor oportunități de a-și împărtăși experiențele.

La Mórahalom va fi construit un centru de sănătate de peste 930 de metri pătrați. O sală de sport medicală mai mare va fi amplasată în Casa Kamilla, iar la etajul superior vor fi create săli de tratament. Ca parte a extinderii serviciilor, două săli de tratament Hammam și cinci săli de masaj vor fi disponibile pentru cei care necesită tratament de recuperare. Noutatea dezvoltării este tratamentul Hammam, care este cunoscut pentru efectele sale benefice asupra organismului: este extrem de eficient în multe boli frecvente, cum ar fi bolile de piele, bolile care afectează articulațiile și organele interne și tulburările circulatorii.

În România, în cadrul proiectului va fi renovată Secția de balneo-fizio-kinetoterapie și recuperare medicală a Spitalului Județean de Urgență Timiș din oraşul Lovrin.