Senatorul USR Sorin Șipoș, interpelare către șeful SIE după vizita lui Năstase și Dăncilă la Beijing: Ce servicii prestează cei doi foști premieri PSD pentru aceste dictaturi?

Senatorul Sorin Șipoș a trimis, miercuri, o interpelare către șeful SIE în legătură cu vizita lui Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la Beijing.

„Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au ajuns în această poză prin niște rețele de influență. Nu au luat avionul și au aterizat direct în fotografia cu Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un. Cei doi sunt considerați “siguri” pentru dictatorii prezenți pentru că ne aducem aminte din perioada dictaturii că nu te apropiai de Nicolae Ceaușescu fără să fii bine verificat. Ne interesează şi rețelele de influență rusești și chinezești pe care ei le pot accesa și care sunt cu dublu sens: și aceste rețele îi pot accesa pe cei doi, cu consecințe grave pentru securitatea națională” a scris pe Facebook Sorin Șipoș, reprezentantul USR în Comisia parlamentară specială pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe.

Senatorul USR a trimis către șeful SIE, Gabriel Vlase, o interpelare cu mai multe întrebări. „Sunt Adrian Năstase și Viorica Dăncilă asseturi ale unor puteri ostile democrației? Care sunt rețelele de influență care i-au adus pe cei doi în această fotografie? Ce servicii prestează cei doi foști premieri PSD pentru aceste dictaturi? A informat SIE președintele, premierul și ministerul Afacerilor Externe cu privire la această vizită?”.