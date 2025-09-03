G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Senatorul USR Sorin Șipoș, interpelare către șeful SIE după vizita lui Năstase…

adrian nastase viorica dancila ambasada chinei
ambasada china viorica dancila

Senatorul USR Sorin Șipoș, interpelare către șeful SIE după vizita lui Năstase și Dăncilă la Beijing: Ce servicii prestează cei doi foști premieri PSD pentru aceste dictaturi?

Articole3 Sep 1 comentariu

Senatorul Sorin Șipoș a trimis, miercuri, o interpelare către șeful SIE în legătură cu vizita lui Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la Beijing.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au ajuns în această poză prin niște rețele de influență. Nu au luat avionul și au aterizat direct în fotografia cu Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un. Cei doi sunt considerați “siguri” pentru dictatorii prezenți pentru că ne aducem aminte din perioada dictaturii că nu te apropiai de Nicolae Ceaușescu fără să fii bine verificat. Ne interesează şi rețelele de influență rusești și chinezești pe care ei le pot accesa și care sunt cu dublu sens: și aceste rețele îi pot accesa pe cei doi, cu consecințe grave pentru securitatea națională” a scris pe Facebook Sorin Șipoș, reprezentantul USR în Comisia parlamentară specială pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe.

Senatorul USR a trimis către șeful SIE, Gabriel Vlase, o interpelare cu mai multe întrebări. „Sunt Adrian Năstase și Viorica Dăncilă asseturi ale unor puteri ostile democrației? Care sunt rețelele de influență care i-au adus pe cei doi în această fotografie? Ce servicii prestează cei doi foști premieri PSD pentru aceste dictaturi? A informat SIE președintele, premierul și ministerul Afacerilor Externe cu privire la această vizită?”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Senatorul USR Marius Bodea: Unii din PSD sunt precum un piroman care îţi dă foc la casă, apoi te ceartă că de ce chemi pompierii

Articole9 Aug 2025 • 1.021 vizualizări
0 comentarii

Senatorul USR Cristian Ghinea, despre Călin Georgescu: Omul ăsta a trişat. Nu a depus nici un fel de chitanţă. Credeţi că nu au fost bani implicaţi? Toată acele turnee, toată acea influenţă pe TikTok. Adică, ne-a luat de proşti

Articole26 Feb 2025
0 comentarii

ONU trage un semnal de alarmă împotriva întoarcerii „dictatorilor” şi denunţă „asfixierea” drepturilor omului

Articole24 Feb 2025
0 comentarii

1 comentariu

  1. Interesant punctul de vedere

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.