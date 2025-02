Senatorul USR Cristian Ghinea, despre Călin Georgescu: Omul ăsta a trişat. Nu a depus nici un fel de chitanţă. Credeţi că nu au fost bani implicaţi? Toată acele turnee, toată acea influenţă pe TikTok. Adică, ne-a luat de proşti

Senatorul USR Cristian Ghinea a declarat că aşteaptă de la statul român să vadă care sunt acuzaţiile împotriva lui Călin Georgescu pentru că, în opinia sa, acesta a „încălcat legislaţia electorală” şi ar trebui să i se interzică să mai candideze la prezidenţiale, transmite Agerpres.

„Este un prim pas în care aflăm că statul român există, că face ceva. Acum să vedem şi de ce l-au ridicat, care sunt acuzaţiile. Trebuie să respectăm un proces într-un stat de drept. Altfel, dacă ne uităm pe AEP şi vedem zero cheltuieli şi el a avut cheltuieli imense, cred că acolo este o chestie de natură penală pe care nu o putem nega. Dar, aceste fapte trebuie să se probeze în justiţie”, a spus, miercuri, Ghinea la Senat.

Potrivit acestuia, dacă Georgescu „a încălcat legislaţia electorală, a trişat la prima tură”, nu trebuie lăsat „să continue jocul”. Ghinea a punctat că este „uimitor” că statul român nu a demarat mai devreme „această procedură”.

„Dacă pierde dreptul electoral, cum ar trebui să se întâmple, ar trebui să fie această interzicere. Repet, e ca şi cum îl prinzi pe unul la cazino că trişează şi apoi îl mai laşi o tură. Omul ăsta a trişat. Noi toţi am depus declaraţii de financiare la AEP. (…) USR, PNL PSD am depus toţi declaraţii la AEP, am spus ‘asta cheltuim’. Avem o lege bună a finanţării partidelor politice prin care suntem obligaţi, şi aşa este normal, să depunem toate chitanţele. Călin Georgescu nu a depus nici un fel de chitanţă. Credeţi că nu au fost bani implicaţi? Toată acele turnee, tot acea influenţă pe TikTok. Adică, ne-a luat de proşti şi este uimitor că statul român, după tot acest circ, nu a demarat mai devreme această procedură. Întrebat dacă acţiunea justiţiei împotriva lui Călin Georgescu nu îl va martiriza şi îi va creşte şansele electorale, Ghinea a spus: „Era deja martirizat”.

Senatorul USR a remarcat că în stradă, „la ultima chemare a doamnei Gavrilă şi a domnului Georgescu”, nu au fost au fost foarte mulţi susţinători şi consideră că „ispita asta suveranistă începe să se dilueze”. Referitor la o eventuală respingere a candidaturii lui Călin Georgescu pentru scrutinul din luna mai, Ghinea a spus: „Călin Georgescu a făcut declaraţii care pun sub semnul întrebării ordinea constituţională. Deci, dacă CCR este consecvent (n.r. după respingerea candidaturii Dianei Şoşoacă pentru alegerile prezidenţiale din noiembrie 2024), ar trebui să fie aceeaşi decizie. Dar, pare că deocamdată e mai vulnerabil la aceste acuzaţii legate de finanţe”.

Întrebat dacă preşedintele USR, Elena Lasconi, va mai candida la alegerile prezidenţiale, Ghinea a spus că nu se pune problema retragerii acesteia şi că îl va bate pe George Simion „măr la aceste alegeri”. „George Simion, dacă el va deveni purtătorul de stindard al ramurii suveraniste, ar trebui să explice de ce, de pildă, a făcut circul ăla la Camera Deputaţilor referitoare la legile securităţii (…) De ce era nevoie ca el, preşedintele partidului AUR, cel mai mare partid suveranist, să facă acel circ care nu a făcut decât să inducă în opinia publică multă manipulare şi multă isterie. O să vedeţi, nu e vorba de niciun fel de trimitere de oameni la război, e ceva banal prin care Armata română capătă dreptul să ne apere în caz de omuleţi verzi”, adăugat Ghinea.

Călin Georgescu a fost ridicat miercuri de poliţişti, fiind dus cu mandat la Parchetul General pentru a fi audiat de procurori, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.