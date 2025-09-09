G4Media.ro
Seism de magnitudine 5,3 resimţit puternic la Atena

Seism de magnitudine 5,3 resimţit puternic la Atena

9 Sep

Un cutremur cu magnitudinea de 5,3 grade pe scara Richter s-a produs în largul insulei greceşti Evia în noaptea de luni spre marţi şi a fost resimţit puternic la Atena, a anunţat Institutul de Geodinamică al Observatorului Naţional din Atena, transmite marţi AFP, preluată de Agerpres.

Epicentul cutremurului, care a avut loc la ora locală 00:30 (21:30 GMT), a fost localizat pe mare, la 45 km nord-est de capitala Greciei şi la 4 km în largul staţiunii de coastă Nea Styra, în sud-vestul insulei Evia, a doua ca mărime din Grecia, potrivit aceleiaşi surse.

Până în prezent, nu au fost raportate victime sau pagube, potrivit presei greceşti.

Atena şi zona sa metropolitană au o populaţie de aproximativ 3 milioane de locuitori.

Pe canalul public de televiziune ERT, primarul oraşului Marathon, Stergios Tsirkas, aflat în apropierea epicentrului, a dat asigurări: „Cutremurul a fost foarte intens” şi a adăugat că „până în prezent nu au fost raportate pagube”.

În luna mai, un cutremur puternic cu magnitudinea de 6,1 grade pe scara Richter a avut loc în largul coastei insulei greceşti Creta şi a fost resimţit până în Egipt şi în capitala Greciei.

Regiunea insulei Santorini din Marea Egee, o destinaţie turistică populară în Grecia, a înregistrat o activitate seismică excepţională în ianuarie şi februarie, cu mii de trepidaţii care au forţat câteva mii de locuitori să-şi părăsească locuinţele.

Situată pe mai multe falii geologice din sud-estul Mediteranei, Grecia este afectată în mod regulat de cutremure.

Ultimul cutremur mortal din arhipelag a avut loc în octombrie 2020 pe insula Samos, în Marea Egee, între Grecia şi Turcia. Cu magnitudinea de 7,0 grade pe scara Richter, a ucis două persoane pe Samos şi peste 100 în oraşul portuar turcesc Izmir.

