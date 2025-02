BREAKING Secretarul Apărării anunță o schimbare radicală de atitudine a SUA: Nerealist ca Ucraina să revină la granițele din 2014 sau să se alăture NATO / Trupe de menținere a păcii care să nu fie sub egida NATO și să nu fie acoperite de Articolul 5 al NATO / Fără trupe americane / SUA nu se mai „concentrează în principal” pe securitatea Europei

Secretarul Apărării Pete Hegseth a anunțat o schimbare majoră în politica SUA privind Ucraina: Calea de urmat, le-a spus el aliaților la Bruxelles, este de a abandona „obiectivul iluzoriu” al unei reveniri la frontierele Ucrainei de dinainte de 2014 și de a se pregăti pentru o soluție negociată cu Rusia, susținută de o forță internațională care nu va include trupe americane, potrivit agenției AP.

Hegseth a făcut aceste comentarii miercuri, în timpul primei deplasări la NATO și la Grupul de contact pentru apărare din Ucraina a unui membru al noii administrații Trump. Aliații au așteptat să afle cât de mult sprijin militar și financiar intenționează Washingtonul să ofere în continuare guvernului ucrainean.

Here are the three concrete conditions Trump agreed on in a communication with Putin as presented by Defense Secretary Pete Hegseth: 1) no NATO membership for Ukraine; 2) no American troops in Ukraine; 3) no article 5 and no-Nato peace mission in Ukraine. pic.twitter.com/iLzY2J6OCL

— Velina Tchakarova (@vtchakarova) February 12, 2025