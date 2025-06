Şeful ISU Vaslui susţine peste 10.000 de clădiri s-ar prăbuşi în judeţ la un cutremur de 7,4 grade

Şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vaslui, Ioan-Cătălin Oloeriu, avertizează că în cazul unui cutremur cu magnitudinea de peste 7,4 grade pe scara Richter, peste 10.000 de clădiri din judeţ s-ar prăbuşi, transmite Agerpres.

El a făcut referire la amplul exerciţiu naţional privind producerea unui seism desfăşurat zilele trecute în România, menţionând că potrivit scenariului în judeţul Vaslui s-au prăbuşit doar trei clădiri, dar a precizat că într-o situaţie reală, numărul acestora ar fi mult mai mare.

„În judeţul nostru, la seism, vulnerabilităţile mari sunt Bârladul şi Vasluiul. Şi municipiul Huşi, pentru că este situat în zone deluroase, dar la Bârlad şi Vaslui există probleme mai serioase. Acum, noi, în scenariu, nu am avut multe clădiri prăbuşite, am avut trei blocuri şi o şcoală, dar într-o situaţie reală, eu mă aştept în judeţul nostru să fie cel puţin vreo 200 de blocuri prăbuşite, la un cutremur de 7,3. (…) Nu zic că sunt scenarii conform cărora dacă un cutremur depăşeşte 7,4 grade, şi e posibil la noi în ţară, discutăm deja de peste 10.000 de clădiri prăbuşite în judeţ la noi”, a declarat vineri, în cadrul unei conferinţe de presă, col. Ioan-Cătălin Oloeriu.

Şeful ISU s-a arătat nemulţumit de felul în care primăriile din judeţ au participat la exerciţiul de simulare a cutremurului, afirmând că aproximativ 40% dintre acestea nu au răspuns solicitărilor ISU decât în urma intervenţiei autorităţilor judeţene şi a subliniat că într-o situaţie ipotetică, dar mai ales într-o situaţie reală de pericol este foarte important ca instituţiile să se mobilizeze şi să respecte atribuţiile legale pe care le au.

„N-am să dau o listă cu primarii, dar sunt nemulţumit de reacţia unora dintre dumnealor. Şefii din instituţii de la nivel judeţean, care fac parte din Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, au răspuns prompt şi ne-au oferit sprijin. (…) Am avut mai multe şedinţe în această perioadă, am reuşit să comunicăm eficient. Pe de altă parte, am încercat o comunicare eficientă şi cu primarii, dar, din păcate, nu au răspuns toţi, nici nu au venit la videoconferinţă o parte din ei. Sunt care nici măcar nu ne-au răspuns la solicitări. Noi am vrea să tratăm cât mai serios acest tip de risc, fără să trebuiască să intervenim, să sunăm, să îi rugăm să ne dea răspunsuri. Lucrăm aici şi nu ne lăsăm până nu îi determinăm pe toţi primarii să facă acest lucru. E nevoie de o reacţie coordonată mai bună şi un răspuns mai bun la solicitările din partea noastră. Până la urmă, am vorbit şi cu domnul preşedinte al Consiliului Judeţean şi m-a ajutat pentru că nu aveam timp să stăm să facem adrese, să aşteptăm răspuns”, a mai spus Oloeriu.

Şeful ISU Vaslui a precizat că în cazul producerii unui cutremur este foarte important ca cetăţenii să reacţioneze corespunzător, să nu se panicheze, să nu plece din locuinţe şi să se adăpostească în locuri din casă identificate anterior ca fiind sigure.